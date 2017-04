Η Western Digital κυκλοφορεί τον πρώτο της φορητό SSD

Η γνωστή εταιρεία κατασκευής αποθηκευτικών μέσων, Western Digital, είναι γνωστή για τους σκληρούς δίσκους που παράγει, με τη σειρά «My Passport» να είναι η πιο επιτυχημένη της στην κατηγορία των εξωτερικών δίσκων.Η εταιρεία ως τώρα δεν είχε κυκλοφορήσει κάποιον SSD φορητό δίσκο, κάτι που έρχεται να αλλάξει με το My Passport SSD. Εμφανισιακά μοιάζει με νεότερους My Passport σκληρούς δίσκους, ενώ ο μαγνητικός δίσκος αντικαταστάθηκε φυσικά από solid state, που μπορούν να πιάσουν ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 515 MB/s.Η Western Digital αγόρασε τη SanDisk πέρυσι για να προωθηθεί στο χώρο των solid state μέσων, ενώ ήδη έχει κυκλοφορήσει εσωτερικούς δίσκους SSD. Το My Passport SSD πλέον συναγωνίζεται τους εξωτερικούς SSD των Seagate και LaCie.To My Passport SSD επίσης αλλάζει τη θύρα σύνδεσης αλλάζοντας την USB 3.0 Micro B με μια USB-C, ενώ περιλαμβάνεται στο πακέτο και αντάπτορας USB Type-A.Θα κυκλοφορήσει σε τρία μεγέθη: 1TB προς 400 δολάρια, 512GB προς 200 δολάρια και 256GB προς 100 δολάρια. Προφανώς είναι αρκετά πιο ακριβά μοντέλα από τα αντίστοιχα που κυκλοφορούν ήδη, όπως τον σκληρό δίσκο 2TB My Passport που κοστίζει 80 δολάρια.