Μοναδική καλοκαιρινή προσφορά σε όλα τα Xbox One S bundles μέχρι 30 Ιουνίου!

Το καλοκαίρι ήρθε με μια νέα, μοναδική προσφορά Xbox One S για ώρες ατελείωτου gaming με τα αγαπημένα σας παιχνίδια! Μέχρι τις 30 Ιουνίου, όλα τα Xbox Οne S bundles θα είναι διαθέσιμα 50€ φθηνότερα, με δώρο ένα επιπλέον Xbox χειριστήριο, ξεκινώντας από 249€. Αποκτήστε την κορυφαία κονσόλα της αγοράς, το Xbox One S, και επιλέξτε έναν από τους πιο συναρπαστικούς τίτλους Xbox που καλύπτουν τα γούστα κάθε gamer, με συνολική έκπτωση 110€!Από το Gears of War 4 για ατελείωτο shooting, το Battlefield 1 για επικές μάχες, το Minecraft για μοναδικές κατασκευές, το Forza Horizon 3 με την αδρεναλίνη να χτυπάει στο κόκκινο, Halo Wars 2 για διαστημικές μάχες, μέχρι το θρυλικό FIFA 17, ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία gaming και διασκέδασης!Το Xbox One S της Microsoft είναι μια κονσόλα παιχνιδιών προηγμένης τεχνολογίας που προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας. Έχοντας καταγράψει τα υψηλότερα μερίδια που είχε ποτέ το Xbox One στην Ελλάδα, μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως εκπληκτική εικόνα υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης, ολοζώντανα χρώματα, λεπτό σχεδιασμό και εντυπωσιακή χωρητικότητα!Επιπλέον, πρωτοποριακά χαρακτηριστικά όπως η δυνατότητα προβολής 4K Blu-ray(η μόνη κονσόλα της αγοράς), 4Κ βίντεο και HDR, η μετάδοση των παιχνιδιών Xbox One σε Windows 10, η υπηρεσία Xbox Live Gold για αποκλειστική πρόσβαση σε μεγάλη συλλογή δωρεάν παιχνιδιών αξίας έως και 600€ το χρόνο και η υπηρεσία Backwards compatibility για να απολαμβάνετε παιχνίδια Xbox 360, την καθιστούν την απόλυτη κονσόλα της αγοράς!