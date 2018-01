Ο πρώτος 4K UHD προβολέας της LG έχει τον μισό όγκο των ανταγωνιστικών προϊόντων

Η LG Electronics (LG) γίνεται ακόμα πιο ανταγωνιστική στους οικιακούς προβολείς 4K UHD με τη σειρά HU80K και τον πρώτο προβολέα 4K UHD, ο οποίος έλαβε το Βραβείο Best of Innovation της CES για την απόδοση εικόνας με εξαιρετική ευκρίνεια και την εμπειρία οικιακού κινηματογράφου που προσφέρει, διαθέτοντας μικρό και κομψό σχεδιασμό. Καθώς η παγκόσμια αγορά 4K προβολέων αναμένεται να αναπτυχθεί γρήγορα, η LG είναι σίγουρη ότι η ηγετική της θέση στον κλάδο των προβολέων LED μπορεί να συνεχιστεί και στον κλάδο των προβολέων 4Κ.Συνήθως, οι προβολείς που υποστηρίζουν εικόνες 4K τείνουν να είναι βαρείς, ακριβοί και πολύπλοκοι στην εγκατάσταση στο σπίτι. Οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές της LG ανέλαβαν την πρόκληση να μειώσουν το μέγεθος του προβολέα 4K UHD χωρίς να επηρεάσουν την ποιότητα της εικόνας, και έτσι δημιούργησαν μια premium συσκευή η οποία έχει το μισό μέγεθος των άλλων ανταγωνιστικών προβολέων 4K, ενώ είναι πιο προσιτή ως προς την τιμή. Ο προβολέας 4K UHD της LG υπόσχεται εξαιρετική οικιακή κινηματογραφική εμπειρία χάρη στην εξαιρετική ποιότητα 4K εικόνας και το φορητό μέγεθος, πράγμα που σημαίνει ότι το περιβάλλον της ταινίας μπορεί να ‘μεταφερθεί’ σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού ανά πάσα στιγμή.Καθώς το περιεχόμενο προβολής υψηλής ποιότητας είναι διαθέσιμο στους καταναλωτές σε περισσότερες μορφές από κάθε άλλη φορά, το όφελος μιας συσκευής με την ευελιξία να εμφανίζει περιεχόμενο συνεχούς ροής τόσο εύκολα όσο ένας δίσκος Blu-ray είναι προφανές. Ο προβολέας 4K UHD της LG μπορεί να δημιουργήσει μια οθόνη 150 ιντσών με ροή φωτός 2.500 lumens, καθιστώντας τον τον πιο φωτεινό προβολέα της LG. Επιπλέον, ο προβολέας LG 4K UHD υποστηρίζει περιεχόμενο HDR (HDR 10) για μια καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι.Το φορητό μέγεθός του και ο μοναδικός κάθετος σχεδιασμός προκύπτουν από τον μηχανισμό σε σχήματος ‘Ι’ χωρίς κάτοπτρα, ο οποίος επιτρέπει στον προβολέα να προβάλει τέλειες εικόνες είτε τοποθετείται στο πάτωμα, είτε στον τοίχο είτε κρεμάται από την οροφή. Με βολικό κράτημα για τη μεταφορά και τη λειτουργία Auto Cord, οι κάτοχοι μπορούν να τοποθετήσουν οπουδήποτε εύκολα και γρήγορα τον προβολέα LG 4K UHD, καθώς ταιριάζει εξαιρετικά σε κάθε δωμάτιο και σε κάθε περίσταση. Επιπλέον, για να προστατεύσουν το γυαλί του προβολέα από τη σκόνη και τις γρατζουνιές όταν δεν χρησιμοποιείται, το Mirror Reflector μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάλυμμα του φακού, ενώ τα δύο ισχυρά 7W ηχεία παρέχουν μια πραγματική κινηματογραφική εμπειρία ήχου χωρίς την ανάγκη εξωτερικών ηχείων ή soundbars.Στους κατόχους του προβολέα LG 4K UHD δεν θα λείψει ούτε το περιεχόμενο, καθώς το περιβάλλον του προβολέα webOS 3.5 smart TV, μπορεί να έχει πρόσβαση στις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες online streaming που προσφέρουν 4K περιεχόμενο. Επίσης, οι συμβατικές επιλογές συνδεσιμότητας περιλαμβάνουν τις θύρες USB, Ethernet και HDMI, καθώς και ασύρματη υποστήριξη για εξωτερικές συσκευές όπως πληκτρολόγιο και ποντίκι.«Στη φετινή εκδήλωση της CES, είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε αξία στους καταναλωτές με τον πρώτο 4K UHD προβολέα, ο οποίος προσφέρει την υψηλότερη ανάλυση που έχουμε προσφέρει σε ένα compact μέγεθος», δήλωσε ο Chang Ik-hwan, Επικεφαλής του LG IT business division. «Ο προβολέας 4K UHD της LG θα φέρει την αλλαγή στον τρόπο που οι καταναλωτές παρακολουθούν 4Κ περιεχόμενο σε οποιοδήποτε δωμάτιο στο σπίτι».Τέλος, διαθέσιμη στην CES 2018 θα είναι η πιο πρόσφατη έκδοση του βολικού προβολέα MiniBeam (μοντέλο PF50K) της LG, που διαθέτει webOS 3.5 και ανάλυση Full HD. Οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούν να δουν από κοντά την ολοκληρωμένη σειρά προβολέων της LG για το 2018 στο περίπτερο της εταιρείας στο Λας Βέγκας από τις 9 μέχρι τις 12 Ιανουαρίου.