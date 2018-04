Ο βραβευμένος προβολέας LG CineBeam Laser 4K θα κυκλοφορήσει σύντομα στην αγορά

Η LG Electronics (LG) σύντομα θα παρουσιάσει στην αγορά τον προβολέα LG CineBeam 4K Laser (HU80KA), ο οποίος πρόσφατα πρόσθεσε στη μακρά λίστα διακρίσεων του, ένα από τα τρία κορυφαία βραβεία σχεδίασης παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια της CES 2018, ο προβολέας έλαβε το Βραβείο ‘Best of Innovation’ για την απόδοση εικόνας με εξαιρετική ευκρίνεια και την εμπειρία οικιακής κινηματογραφικής που προσφέρει. Επιπλέον, η πιο πρόσφατη διάκριση με το βραβείο ‘Best of the Best Product Design’ στα Red Dot Designs Awards έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμα μια φορά τoν καινοτόμο σχεδιασμό και την ποιότητα κατασκευής του προβολέα LG CineBeam και αποδεικνύει την ηγετική θέση που κατέχει η εταιρεία στον τεχνολογικό σχεδιασμό.Με την παγκόσμια αγορά των προβολέων 4Κ να αναμένεται να έχει δυναμική ανάπτυξη το επόμενο διάστημα, η LG είναι βέβαιη πως θα ηγηθεί και αυτής της αγοράς, όπως συμβαίνει και με τους προβολείς LED χάρη στα αναγνωρισμένα, για την υψηλή ποιότητα, προϊόντα της.Συνήθως, οι προβολείς που υποστηρίζουν εικόνες 4K τείνουν να είναι βαρείς, ακριβοί και πολύπλοκοι στην εγκατάσταση τους στο σπίτι. Οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές της LG ανέλαβαν την πρόκληση να μειώσουν το μέγεθος του προβολέα LG CineBeam 4K Laser χωρίς να επηρεάσουν την ποιότητα της εικόνας, και έτσι δημιούργησαν μια premium συσκευή η οποία έχει το μισό μέγεθος των άλλων ανταγωνιστικών προβολέων 4K, ενώ είναι πιο προσιτή ως προς την τιμή. Ο προβολέας προσφέρει εξαιρετική οικιακή κινηματογραφική εμπειρία χάρη στην εξαιρετική ποιότητα 4K εικόνας και το φορητό μέγεθος, πράγμα που σημαίνει ότι το περιβάλλον της ταινίας μπορεί να ‘μεταφερθεί’ σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού ανά πάσα στιγμή.Καθώς το περιεχόμενο προβολής υψηλής ποιότητας είναι διαθέσιμο στους καταναλωτές σε περισσότερες μορφές από κάθε άλλη φορά, το όφελος μιας συσκευής με την ευελιξία να εμφανίζει περιεχόμενο συνεχούς ροής τόσο εύκολα όσο ένας δίσκος Blu-ray είναι προφανές. Ο προβολέας CineBeam 4K Laser μπορεί να δημιουργήσει μια οθόνη 150 ιντσών με ροή φωτός 2.500 lumens, καθιστώντας τον πιο φωτεινό προβολέα της LG. Επιπλέον, υποστηρίζει περιεχόμενο HDR (HDR 10) για μια καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι.Το φορητό μέγεθός του προβολέα CineBeam 4K Laser και ο μοναδικός κάθετος σχεδιασμός του προκύπτουν από τον μηχανισμό σε σχήματος ‘Ι’ χωρίς κάτοπτρα, ο οποίος επιτρέπει στον προβολέα να προβάλει τέλειες εικόνες είτε τοποθετείται στο πάτωμα, στον τοίχο ή στην οροφή. Με βολικό κράτημα για τη μεταφορά και τη λειτουργία Auto Cord, οι κάτοχοι μπορούν να τοποθετήσουν οπουδήποτε εύκολα και γρήγορα τον προβολέα, καθώς ταιριάζει εξαιρετικά σε κάθε δωμάτιο και σε κάθε περίσταση. Επιπλέον, για να προστατεύσουν το γυαλί του προβολέα από τη σκόνη και τις γρατζουνιές όταν δεν χρησιμοποιείται, το Mirror Reflector μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάλυμμα του φακού, ενώ τα δύο ισχυρά 7W ηχεία παρέχουν μια πραγματική κινηματογραφική εμπειρία ήχου χωρίς την ανάγκη εξωτερικών ηχείων ή soundbars.Στους κατόχους του προβολέα LG CineBeam 4K Laser δεν θα λείψει ούτε το περιεχόμενο, καθώς χάρη στην ενσωματωμένη έξυπνη πλατφόρμα της LG, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες online streaming που προσφέρουν 4K περιεχόμενο. Επίσης, οι συμβατικές επιλογές συνδεσιμότητας περιλαμβάνουν τις θύρες USB, Ethernet και HDMI, καθώς και ασύρματη υποστήριξη για εξωτερικές συσκευές όπως πληκτρολόγιο και ποντίκι.Ο Chang Ik-hwan, Επικεφαλής του LG IT business division δήλωσε «Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε αξία στους καταναλωτές με τον προβολέα LG CineBeam 4K Laser, ο οποίος προσφέρει μια καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία θέασης στο σπίτι με την υψηλότερη ανάλυση που έχουμε προσφέρει σε compact μέγεθος. Ο προβολέας θα φέρει την αλλαγή στον τρόπο που οι καταναλωτές παρακολουθούν 4Κ περιεχόμενο σε οποιοδήποτε δωμάτιο στο σπίτι». Για να συμπληρώσει πως «Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε προϊόντα που αλλάζουν τα όρια του σχεδιασμού και της τεχνολογίας και κατ’ επέκταση να επαναπροσδιορίζουμε τις προσδοκίες των καταναλωτών και να κάνουμε το καλύτερο θέτουμε υψηλότερο επίπεδο αισθητικής».