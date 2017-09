Πότε θα έρθουν στην Ελλάδα τα νέα iPhone, Apple Watch και AppleTV

Η iSquare, o επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, ανακοινώνει ότι η Apple παρουσίασε χθες στο νέο, φουτουριστικό της αμφιθέατρο «Steve Jobs theater»το πολυαναμενόμενο, επετειακό iPhone Χ καθώς και το iPhone 8 και iPhone 8 Plus με νέα επαναστατικά χαρακτηριστικά και τεχνολογίες. Παράλληλα, η Apple ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέα γενιάς Apple Watch Series 3 με LTE διασύνδεση και το AppleTV 4K.To iPhone X είναι η τεχνολογική καινοτομία της δεκαετίας. Αποτελεί το πιο προηγμένο iPhone που κατασκευάστηκε ποτέ με πανίσχυρο Α11 Bionic επεξεργαστή με neural engine. Ενσωματώνει εκπληκτική Super Retina OLED οθόνη 5,8 ιντσών ενώ εντυπωσιάζει η σχεδίασή του με το πιο ανθεκτικό γυαλί σε smartphone, χωρίς περιθώρια από άκρη σε άκρη, υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση και είναι ανθεκτικό σε νερό και σκόνη. Το iPhone X παρέχει με έναν επαναστατικό και ασφαλή τρόπο τη δυνατότητα στο χρήστη να το ξεκλειδώνει και να επικυρώνει συναλλαγές μέσω της νέας κάμερας True Depth, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου FaceID. Το iPhone X θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, 64GB και 256GB και σε δύο πανέμορφα χρώματα space grey και silver.Τα νέα iPhone 8 και iPhone 8 Plus διαθέτουν εντυπωσιακό σχεδιασμό με το πιο ανθεκτικό γυαλί σε smartphone να κυριαρχεί και στις δύο πλευρές τους και είναι ανθεκτικά σε νερό και σκόνη. Διαθέτουν τον ισχυρό επεξεργαστή Αpple A11 Bionic, υποστηρίζουν ασύρματη φόρτιση ενώ είναι βελτιστοποιημένα για την απόλυτη εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας. Το iPhone 8 διαθέτει επανασχεδιασμένο, μοναδικό σύστημα κάμερας 12MP, ενώ το iPhone 8 Plus διαθέτει δύο κάμερες με οπτικό ζουμ, έως 10x ψηφιακό ζουμ για φωτογραφίες και 6x βίντεο. Η νέα γενιά iPhone, με αναβαθμισμένη οθόνη Retina HD, διαθέτει ευρύ φάσμα χρωμάτων για ακόμα πιο φωτεινή απόδοση, 3D Touchκαι τεχνολογία True Tone. Τα iPhone 8 και iPhone 8 Plus θα είναι διαθέσιμα σε δύο εκδόσεις, 64GB και 256GB σε silver, gold και space grey χρώματα.Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε και το νέο Apple Watch Series 3. Η νέα γενιά του πιο δημοφιλούς smartwatch στον κόσμο υποστηρίζει LTE διασύνδεση, ώστε να μπορεί ο χρήστης να κάνει κλήσεις, να δέχεται μηνύματα και άλλα πολλά ακόμα χωρίς να χρειάζεται να είναι κοντά στο iPhone του. Με ισχυρό διπύρηνο επεξεργαστή έχει 70% βελτιωμένη απόδοση και σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που του δίνει το νέο λειτουργικό σύστημα watchOS 4 είναι ο τέλειος ‘σύντροφος’ ενός υγιεινού τρόπου ζωής.Tέλος, η Apple με το νέο AppleTV 4Κ, που όπως υποδηλώνει το όνομά του υποστηρίζει μετάδοση σε ανάλυση 4K, φέρνει για ακόμα μία φορά επαναστατική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τηλεόραση. O πανίσχυρος επεξεργαστής Α10X Fusion και η υποστήριξη αναπαραγωγής HDR περιεχομένου, φέρνουν την κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι σου, η οποία ενισχύεται με μοναδικές εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την τηλεόραση.Τα νέα iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 και το νέο AppleTV 4K θα είναι διαθέσιμα σε Ελλάδα και Κύπρο στις 29 Σεπτεμβρίου.