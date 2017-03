Tο μέλλον των τηλεοράσεων της LG

Η LG Electronics (LG) παρουσίασε το νεότερο line-up προϊόντων οικιακής ψυχαγωγίας για την Ευρωπαϊκή αγορά στην έκθεση InnoFest Europe 2017. Ανάμεσα σε εκείνα που ξεχωρίζουν φέτος είναι τηλεοράσεις που υποστηρίζουν το πλήρες φάσμα των format HDR, όπως και η LG SIGNATURE OLED TV W 77 ιντσών, η οποία συγκέντρωσε περισσότερα από 45 βραβεία υψηλού κύρους, ανάμεσά τους και το βραβείο 2017 CES Best of Innovation Award.Η νέα σειρά τηλεοράσεων OLED της LG περιλαμβάνει δέκα διαφορετικά μοντέλα (77/65W7, 77/65G7, 65/55E7, 65/55C7 και 65/55B7) τα οποία μεταξύ άλλων αξιοποιούν και τις τεχνολογίες Dolby Vision και Dolby Atmos. Το νέο line-up αποδεικνύει την ηγετική θέση της LG στη βιομηχανία των premium τηλεοράσεων, όπως αυτή εκφράζεται και με τον Picture-on-Wall σχεδιασμό της σειράς W, το μοναδικό blade – slim design των σειρών B7 και C7 και τον χαρακτηριστικό Picture-on-Glass σχεδιασμό των σειρών E7 καιG7.Οι τηλεοράσεις OLED της LG φημίζονται για την απαράμιλλη δυνατότητά τους να αναπαράγουν τις πιο ζωντανές εικόνες σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη τηλεόραση της αγοράς προσφέροντας άπειρο λόγο αντίθεσης, απόλυτο μαύρο καθώς και διευρυμένη παλέτα τέλειων χρωμάτων. Οι πιο πρόσφατες τηλεοράσεις OLED της LG αξιοποιούν τα θεμέλια αριστείας που έχουν θέσει οι προκάτοχοί τους ενσωματώνοντας έναν αριθμό πρωτοποριακών τεχνολογιών που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μετατρέψουν την τηλεόραση σε έναν ολοκληρωμένο κόμβο ψυχαγωγίας. Το καινοτόμο design της σειράς W7 ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία “less is more” της LG, αφαιρώντας τα πάντα για να δώσει έμφαση αποκλειστικά στην τελειότητα της οθόνης. Οι τηλεοράσεις OLED της LG έχουν πάχος μικρότερο από 4 χιλιοστά, όταν μετρώνται από τον τοίχο, στον οποίο μπορούν να τοποθετηθούν με μαγνητικούς βραχίονες, εξαλείφοντας με αυτό τον τρόπο οποιοδήποτε κενό ανάμεσα στην τηλεόραση και τον τοίχο. H αίσθηση του βάθους που δημιουργείται ολοκληρώνεται με τα up-firing ηχεία και την αξιοποίηση της εντυπωσιακής τεχνολογίας Dolby Atmos για κορυφαία ποιότητα ήχου.Η σειρά LG W7 OLED TV κάνει χρήση της επαναστατικής τεχνολογίας LG OLED pixel dimming control, με αποτέλεσμα να αποδίδει το τέλειο μαύρο χωρίς καμία διαρροή φωτός για να προσφέρει απεριόριστο λόγο αντίθεσης, καθώς και ένα δισεκατομμύριο πιθανά χρώματα συνολικά. Επιπρόσθετα, όλες οι τηλεοράσεις OLED TV της LG χρησιμοποιούν την τεχνολογία ULTRA Luminance προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα φωτεινότητας όπου χρειάζεται.Αξιοποιώντας την τεχνολογία high dynamic range (HDR), η οποία χρησιμοποιείται στους πιο προηγμένους κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο, η Dolby Vision απογειώνει την οικιακή εμπειρία θέασης προσφέροντας μεγαλύτερα επίπεδα φωτεινότητας και αντίθεσης καθώς επίσης και μια πληρέστατη παλέτα πλούσιων χρωμάτων. Η τεχνολογία Dolby Atmos τοποθετεί τους θεατές στο κέντρο της δράσης με τον πλούσιο παραγόμενο ήχο να διοχετεύεται σε ολόκληρο το δωμάτιο. H Dolby επιτυγχάνει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα απομονώνοντας τη θέση κάθε ήχου με σκοπό να δημιουργήσει ένα περίτεχνο ακουστικό πλέγμα που είναι εξίσου πλούσιο και πολυεπίπεδο όπως ο ήχος που παράγεται στον πραγματικό κόσμο.Ως η πρώτη τηλεόραση στον κόσμο που κάνει χρήση της τεχνολογίας Dolby Atmos, οι νέες τηλεοράσεις OLED της LG για το 2017, μπορούν να αναπαράξουν περιεχόμενο που ενσωματώνει ταυτόχρονα τις πιο πρόσφατες καινοτομίες στον τομέα τόσο του ήχου όσο και της εικόνας. Οι τεχνολογίες Dolby Vision και Dolby Atmos, προσφέρουν από κοινού μια ολοκληρωμένη λύση η οποία υποστηρίζεται από επαγγελματίες δημιουργούς και διανομείς περιεχομένου παγκοσμίως. Περισσότεροι από 80 τίτλοι από διάφορα studios είναι συμβατοί με την τεχνολογία Dolby Vision, παραπάνω από 100 τίτλοι είναι διαθέσιμοι για Dolby Atmos ενώ 25 τίτλοι είναι διαθέσιμοι και στα δύο formats. Επιπλέον, πάνω από 100 ώρες αυθεντικού περιεχομένου σε Dolby Vision είναι διαθέσιμες σε κορυφαίους ΟΤΤ (over-the-top) παρόχους σε όλο τον κόσμο ενώ σύντομα οι καταναλωτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε τίτλους Dolby Vision μέσω Ultra HD Blu-ray discs, με τη σχετική διαθεσιμότητα να αναμένεται εντός του έτους.Η νέα σειρά W7 καθώς και όλες οι τηλεοράσειςOLED που παρουσίασε η LG για το 2017 διαθέτουν τη λειτουργία Active HDR για να αποτυπώνουν ακόμα πιο φωτεινές σκηνές και μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις σκιές. Η λειτουργία Active HDR επιτρέπει στις τηλεοράσεις LG να επεξεργαστούν την εικόνα καρέ- καρέ, εισάγοντας δυναμικά δεδομένα (dynamic data) όπου χρειάζεται.Επίσης, όλες οι τηλεοράσεις OLED που παρουσίασε η LG υποστηρίζουν το πλήρες φάσμα των format HDR, συμπεριλαμβανομένων των Dolby Vision, HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma), ενώ είναι έτοιμες να υποστηρίξουν την προηγμένη HDR τεχνολογία της Technicolor. Το συγκεκριμένο ευέλικτο χαρακτηριστικό συνδυάζεται με τη νέα λειτουργία HDR Effect, η οποία επεξεργάζεται περιεχόμενο τυπικής ευκρίνειας καρέ-καρέ, ώστε να βελτιωθεί η φωτεινότητα σε συγκεκριμένες περιοχές, να ενισχυθεί η αναλογία αντίθεσης και να καταστήσει τις εικόνες πιο ακριβείς.Επιπλέον, διαθέτοντας την πιο πρόσφατη έκδοση της webOS SmartTV πλατφόρμας της LG, LG webOS 3.5, οι θεατές δε θα αντιμετωπίσουν προβλήματα προσπαθώντας να αποκτήσουν πρόσβαση σε premium HDR online περιεχόμενο. Για να παρουσιαστούν οι δυνατότητες που αξιοποιούν οι τηλεοράσεις OLED της εταιρείας σχετικά με το περιεχόμενο HDR, κατά τη διάρκεια της Innofest Europe θα προβλήθηκε HLG πρόγραμμα από το BBC, περιεχόμενο Dolby Vision από το Netflix και τίτλοι HDR10 από το Amazon.Οι νέες LG OLED τηλεοράσεις ενσωματώνουν τεχνολογία αιχμής και την αναγνωρισμένη τεχνογνωσία color science της Technicolor. Εφαρμόζουν την ίδια τεχνολογία και την τεχνογνωσία που χρησιμοποιείται στην πλειονότητα του premium περιεχομένου που παράγεται στο Hollywood. Αυτό επιτρέπει στους καταναλωτές να απολαύσουν πιο ζωντανή και ρεαλιστική εμπειρία θέασης, ενώ αποτυπώνεται με ακρίβεια η καλλιτεχνική πρόθεση των δημιουργών περιεχομένου. Επιπλέον, η Technicolor συνεργάζεται με την LG για να επεκτείνουν τις δυνατότητες των OLED τηλεοράσεων για χρήση σε εγκαταστάσεις παραγωγής σε όλο τον κόσμο.