Αναχωρεί η ελληνική αποστολή για το Mobile World Congress 2017

Η ελληνική αποστολή για τη Βαρκελώνη αναχωρεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, με ευρεία συμμετοχή από όλους τους χώρους του ελληνικού οικοσυστήματος και τη συμμετοχή start-ups.Την ελληνική πολιτεία στο MWC θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης Νίκος Παππάς, ο ΓΓ Υπουργείου & ΓΓ Ενημέρωσης & Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος και ο ΓΓ Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Βασίλης Μαγκλάρας. Θα παρευρεθούν επίσης, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης Πέτρος Ινιωτάκης, ο Πρόεδρος του Enterpise Greece Χρήστος Στάικος, καθώς και εκπρόσωποι των χορηγών και υποστηρικτών.Τα επίσημα εγκαίνια του εθνικού περιπτέρου θα γίνουν τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου στις 14:00 με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της πολιτείας, των διοργανωτών, των χορηγών, των υποστηρικτών και όλων εταιρειών που συμμετέχουν.Τις επόμενες μέρες έχουν ήδη προγραμματιστεί συναντήσεις με σειρά εθνικών αποστολών, και διεθνών οργανισμών.Την Τετάρτη στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο πάρτι της ελληνικής αποστολής «Taste the Greek Spirit», το οποίο αναμένεται να γίνει ξανά πόλος έλξης των εκθετών και συνεργατών όπου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ακόμη καλύτερα τους εκπροσώπους της Αποστολής, γευόμενοι ελληνικά εδέσματα και ποτά.Στόχος της φετινής αποστολής αποτελεί η διεθνής δικτύωση των Ελληνικών επιχειρήσεων και η δημιουργία συνεργιών. Οι εταιρίες που απαρτίζουν την ελληνική ομάδα στη Βαρκελώνη είναι οι: Accesspal, Apifon, Cross Mobile, Cytech, ΔΑΕΜ, Echoleap, Going Up, M-Stat, Motivian, Parkguru, Pitchstor, Plustic, Pobuca, Regate, SoftWeb, Synaphea, Telenavis, Upcom, Vidavo, Warply.Η συμμετοχή στο MWC 2017 συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και το Enterprise Greece, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και του Corallia ως συντονιστή των mi-Cluster, si-Cluster και gi-Cluster, gi-Cluster, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας για συμμετοχή στα μεγάλα διεθνή γεγονότα της τεχνολογίας, και Μεγάλο Xορηγό την Eurobank. Την ελληνική αποστολή υποστηρίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Υποστηρικτής της Ελληνικής Αποστολής είναι η Περιφέρεια Αττικής.