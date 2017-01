App Store: Κέρδη ρεκόρ για την Apple το 2016

Το App store μέσα στο 2016:

Το App Store της Apple μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο και σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ δίνοντας μέσα στο 2016 περισσότερα από 20 δισ. δολάρια πίσω στους developers, ποσό που είναι κατά 40% αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο νούμερο του 2015.Παράλληλα, η 1η Ιανουαρίου του 2017 αποτέλεσε την επικερδέστερη ημέρα του App store από την στιγμή της έναρξης λειτουργίας του το 2008, καθώς σημειώθηκαν πωλήσεις ύψους 240 εκατ. δολαρίων.Όπως δήλωσε ο Phil Schiller (senior Vice President of Worldwide Marketing):Τα παιχνίδια/εφαρμογές του App store που συγκέντρωσαν τα περισσότερα έσοδα μέσα στο 2016 ήταν ταΤοαποτέλεσε το παιχνίδι/εφαρμογή του App store που σημείωσε τα περισσότερα downloads την ημέρα των Χριστουγέννων αλλά και την Πρωτοχρονιά. Επιπλέον, σημείωσε 40 εκατ. downloads μέσα σε μόλις 4 ημέρες κυκλοφορίας!Οι καμπάνιες της Apple «Apps for Earth» και «Games for (RED)» συγκέντρωσαν $17 εκατ. μέσα στο 2016.Το App Store είναι διαθέσιμο σε 155 χώρες και διαθέτει αυτή τη στιγμή περισσότερα από 2,2 εκατ. εφαρμογές/παιχνίδια (+20% σε σχέση με πέρυσι). Οι σημαντικότερες αγορές του App Store από πλευράς εσόδων είναι είναι η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με την Κίνα να παρουσιάζει έναν εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης (Y-o-Y +90%). Τα iMessage apps έχουν ήδη φτάσει στον εντυπωσιακό αριθμό των 21.000! Οι συνδρομές σε υπηρεσίες όπως Netflix, HBO Now, Line και Tinder μέσω του App Store αυξήθηκαν κατά 74% σε σχέση με το 2015, αγγίζοντας τα 2,7 δισ. δολάρια.