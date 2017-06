«Απεργεί» το Pornhub!

To Pornhub είναι πολύ κοντά στην υιοθέτηση μιας πραγματικά επώδυνης μεθόδου για την υποστήριξη της ιδέας ενός ελεύθερου ανοιχτού διαδικτύου, καθώς η εταιρεία θα συμμετάσχει στη διαδήλωση «Battle for the Net» που θα λάβει χώρα στις 12 Ιουλίου μαζί με την Amazon, Reddit και Mozilla.O ιστότοπος κοινής χρήσης περιεχομένου για ενήλικες δεν παρέχει πάρα πολλές λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς επιθυμεί να συμμετέχει στην διαμαρτυρία, αλλά ο CEO της εταιρείας, Corey Price, δήλωσε ότι μια ιδέα που σκοπεύει να υιοθετήσει είναι η εγκατάσταση ενός εικονιδίου αργής φόρτωσης που θα δείχνει στους επισκέπτες την επίδραση των νέων προτεινόμενων κανόνων.Να σημειώσουμε ότι δεν είναι ακόμα σαφές αν οι σελίδες θα φορτώνουν αργά ή το εικονίδιο φόρτωσης θα δώσει μια γεύση για το πώς θα είναι τα πράγματα συγκριτικά με τις υπάρχουσες ταχύτητες. Πάντως, σίγουρα πρέπει να δοθούν περισσότερες πληροφορίες καθώς η ημέρα διαμαρτυρίας πλησιάζει.Εντωμεταξύ, οι διοργανωτές διαμαρτυρίας ζητούν από τις εταιρείες διαδικτύου να ενταχθούν στις δυνάμεις τους και να δείξουν στον κόσμο γιατί η ουδετερότητα του δικτύου έχει σημασία. Όλα αυτά φυσικά, πέντε μέρες πριν την πρώτη προθεσμία για την υποβολή σχολίων σχετικά με την πρόταση της FCC.«Οι ιστοσελίδες, οι χρήστες του διαδικτύου και οι διαδικτυακές κοινότητες θα πρέπει να αντιδράσουν στον συναγερμό από την επίθεση της FCC στην ουδετερότητα του δικτύου. Θα παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία σε όλους για να είναι εξαιρετικά εύκολο για τους οπαδούς σας να αναλάβουν δράση», αναγράφεται στο ιστότοπο διαμαρτυρίας.Η 12η Ιουλίου θα αποτελέσει δύσκολη μέρα για το Διαδίκτυο, όχι μόνο λόγω συμμετοχής του Porhub στη διαμαρτυρία, αλλά επειδή πολλές άλλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων και οι Amazon, Github, Kickstarter, Reddit και BitTorrent, έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.