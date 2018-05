COSMOTE Hackathon 2018: Όλα όσα έγιναν στον μεγάλο μαραθώνιο τεχνολογίας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο δεύτερος μαραθώνιος διαγωνισμός καινοτομίας και τεχνολογίας, COSMOTE Hackathon, που σκοπό έχει την αναζήτηση και επιβράβευση ιδεών, οι οποίες θα κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο.Το COSMOTE Hackathon απευθύνεται σε ανθρώπους που ειδικεύονται σε θέματα προγραμματισμού, design, επικοινωνίας, και επιχειρηματικότητας. Στόχος είναι οι ενδιαφερόμενοι, συμμετέχοντας είτε ατομικά, είτε σε ομάδες έως και 5 ατόμων, να αξιοποιήσουν με κάθε δυνατό τρόπο όλες τις διαθέσιμες νέες τεχνολογίες και να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη, φιλική προς το χρήστη, τεχνολογική λύση-πρότυπο που μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα στη νέα ψηφιακή εποχή.Φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είδαμε καινοτομίες να ξεπηδούν από την υπερπροσπάθεια όλων των συμμετεχόντων. Για 3 ημέρες, οι ομάδες που κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό δούλεψαν και αξιοποίησαν στο έπακρο τις δυνατότητές τους, καταφέρνοντας να παρουσιάσουν προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας και να αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας.Στην τελική φάση της διοργάνωσης που διεξήχθη στις 12 & 13 Μαΐου στην ΟΤΕΑcademy, πέρασαν 12 ομάδες, οι οποίες κλήθηκαν να δουλέψουν για περισσότερες από 28 ώρες χωρίς διακοπή, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, προκειμένου να ολοκληρώσουν την πρότασή τους και να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις για τη νέα ψηφιακή εποχή.Για... ζέσταμα, οι διαγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία την πρώτη ημέρα, στις 11 Μαΐου, να εναρμονιστούν με τη διοργάνωση. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν τόσο για να γνωριστούν μεταξύ τους, όσο και να έρθουν σε επαφή με προσωπικότητες του χώρου που τους μίλησαν για τις απεριόριστες δυνατότητες που φέρνει η νέα ψηφιακή εποχή.Περαιτέρω ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από τον Rustam Ziganshin (Agency Partner CEE, Facebook) και την Κατερίνα Πραματάρη (αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας & επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Στήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών), οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν συμβουλές, αλλά και να εμπνεύσουν τις ομάδες.Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε τη δεύτερη μέρα, με τους συμμετέχοντες να δουλεύουν αδιάκοπα για περισσότερες από 28 ώρες, με διανυκτέρευση και... ξενύχτι γράφοντας κώδικα. Ο ζήλος και το πάθος των διαγωνιζομένων στηρίχθηκε από 20 εξειδικευμένους μέντορες από την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα, οι οποίοι προσέφεραν πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού.Η τρίτη και τελευταία ημέρα του μαραθωνίου, βρήκε τους συμμετέχοντες να δουλεύουν αδιάλειπτα επάνω στα projects τους, ανταλλάσσοντας ιδέες μέχρι και την τελευταία στιγμή. Οι μέντορες καθ' όλη τη διάρκεια ήταν δίπλα στις ομάδες για να συμβουλεύσουν και να καθοδηγήσουν.Ώσπου πλέον είχε έρθει η ώρα για την ανάδειξη των νικητών. Στην κορύφωση του διαγωνισμού, οι ομάδες παρουσίασαν τις προτάσεις τους στην κριτική επιτροπή του COSMOTE Hackathon. Τις τρεις νικήτριες ομάδες ανέδειξαν μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και εξειδικευμένα στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ, μεταξύ των οποίων και ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ.Το 1ο βραβείο, μαζί με χρηματικό έπαθλο ύψους €10.000, απονεμήθηκαν στην ομάδα «TremorFreeMe» για την ιδέα «A Novel Approach in confronting hand tremor». Πρόκειται για μία wearable συσκευή, η οποία βοηθά την κίνηση των ανθρώπων με ανεξέλεγκτο τρέμουλο στα χέρια. Μέσω ηλεκτρικής διέγερσης σε συνδυασμό με τη χρήση ΑΙ, επιτυγχάνει την παρακολούθηση και καταστολή της έντασης και συχνότητας του τρέμουλου, κατασκευάζοντας ένα patient-specific μοντέλο. Η ομάδα αποτελείται από τους: Θωμά Μπίκια και Μπασιάν Λέσι.Το 2ο βραβείο και χρηματικό έπαθλο ύψους €5.000 κέρδισε η ομάδα «MaGOS» για την ιδέα «Unleash your Creativity». Πρόκειται για ένα set από γάντια ειδικά εξοπλισμένα ώστε να επιτρέπουν στο χρήστη να αλληλεπιδρά με το τρισδιάστατο περιβάλλον με σκοπό να δημιουργήσει – για παράδειγμα – εικονικά γλυπτά από ηλεκτρονικό πηλό. Η ομάδα αποτελείται από τους: Γρηγόρη Αγριόπουλο, Κωνσταντίνο Αναστασάκη, Έλενα Βέλη, Βασιλαπόστολο Ουρανή και Γιώργο Προφητηλιώτη.Το 3ο βραβείο, μαζί με χρηματικό έπαθλο ύψους €2.500, απονεμήθηκε στην ομάδα «COSMOKE» για την ιδέα «Smart forest survives». Η λύση έχει ως στόχο τον εντοπισμό δασικών πυρκαγιών. Χρησιμοποιεί αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για αναγνώριση μοτίβων πυρκαγιάς μέσω εικόνας και βίντεο σε πραγματικό χρόνο, καθώς και ενδείξεις αισθητήρων ανίχνευσης συγκέντρωσης σωματιδίων καπνού και θερμοκρασίας. Η ομάδα αποτελείται από τους: Νίκο Κόβα, Φωτεινή Κοντοπριά, Ευθύμιο Κουφογιάννη, Αβέρκιο Σιγάλα και Γιάννη Μαΐστρο.Δωρεάν φιλοξενία, συστηματική καθοδήγηση (coaching) κι εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες(mentoring) διάρκειας 6 μηνών από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΟΠΑ) θα λάβουν οι ομάδες: «Octably» για την ιδέα «Micro-Influencer marketing», «MaGOS» για την ιδέα «Unleash your Creativity» και «COSMOKE» για την ιδέα «Smart forest survives».Το COSMOTE Hackathon πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ACEin, με χορηγό επικοινωνίας την COSMOTE TV και με την υποστήριξη του ΓΕΡΜΑΝΟΥ. Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ έβαλε τους συμμετέχοντες στην καρδιά της τεχνολογίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες και να δοκιμάσουν συναρπαστικές νέες τεχνολογίες (Virtual & Augmented Reality, 3D avatar & painting) στον ειδικά διαμορφωμένο βιωματικό χώρο, G Tech Lounge.