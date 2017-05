"Drive your business to the top”: Η δημιουργία επιχειρηματική αξίας μέσα από το cloud περιβάλλον από την Office Line

Mobile security

Με ιδιαίτερη επιτυχία και την αθρόα συμμετοχή CΙO’s και υψηλόβαθμων στελεχών πληροφορικής, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, η εκδήλωση της Office Line με τίτλο “Drive your business to the top - Increase value every step of the way” στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Microsoft Hellas, στο Μαρούσι. Στην εκδήλωση που πλαισιώθηκε από έμπειρα στελέχη της αγοράς, παρουσιάστηκαν οι νέες τάσεις των σύγχρονων τεχνολογιών, καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση του cloud για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις, δημιουργώντας αξία στην καθημερινή τους λειτουργία. Μεταξύ άλλων, αναδείχθηκαν επιτυχημένα case studies εφαρμογής και αξιοποίησης του cloud από σημαντικούς πελάτες της Office Line, όπως η Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε και η Ελτρακ Group.Η Microsoft Hellas για μια ακόμα φορά επιβεβαίωσε τον διακριτό ρόλο της Office Line στο οικοσύστημα των cloud συνεργατών της στην ελληνική αγορά. Ειδικότερα, στην έναρξη της εκδήλωσης τονίσθηκε από πλευράς Microsoft η σημαντική εξειδίκευση της Office Line στην παροχή λύσεων που βασίζονται στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας της. H Office Line, με τη βαθιά εμπειρία της, τοποθετείται από την Microsoft στην κορυφή του οικοσυστήματος των συνεργατών της, με πιστοποιημένη επάρκεια στις καινοτόμες cloud λύσεις και υπηρεσίες.Τέλος, οι συζητήσεις που αναπτύχθηκαν στην εκδήλωση επιβεβαίωσαν τη δυναμική του cloud στην ελληνική αγορά, αλλά και την αναγκαιότητα για την ασφαλή μετάβαση ενός σύγχρονου οργανισμού σε cloud επιχειρησιακό περιβάλλον, παρέχοντας απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα των επιχειρήσεων, καθώς και στην ανάγκη τους για ανάπτυξη, επιτάχυνση της παραγωγικότητας και συμμόρφωση στο σύγχρονο κανονιστικό περιβάλλον.Η OFFICE LINΕ SA (officeline.gr) είναι μία Ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων υποδομών ΙΤ και υλοποίησης εξειδικευμένων έργων Πληροφορικής, με 20 έτη παρουσίας στο χώρο υψηλής τεχνολογίας. Με κύρια χαρακτηριστικά την πολύχρονη τεχνογνωσία, την εξειδίκευση των πιστοποιημένων μηχανικών της σε τεχνολογίες Microsoft και όχι μόνο, διαθέτει μια ευρεία γκάμα πελατών, από πολυεθνικές εταιρείες, Οργανισμούς δημόσιου και τραπεζικού τομέα, καθώς και μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 για τις υπηρεσίες της και φέρει 5 Gold και 3 Silver πιστοποιήσεις ως Certified Microsoft Partner, ενώ ανάλογες πιστοποιήσεις διαθέτει και από άλλες κορυφαίες εταιρείας τεχνολογίας, όπως HP, Dell, IBM, Cisco, Citrix, Veeam κ.α. Επίσης,η εταιρεία έχει βραβευτεί στην κατηγορία “Lifetime Customer Value in Azure”, στα Microsoft Partner Excellence Awards, τον Μάιο 2017, όπου αναγνωρίσθηκε ως ο συνεργάτης με τη μεγαλύτερη επιρροή στη χρήση και κατανάλωση cloud υπηρεσιών που βασίζονται στην πλατφόρμα Azure.Οι κύριοι τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι: