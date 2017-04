Έφυγε από τη ζωή ο Ρόμπερτ Τέιλορ, ένας από τους δημιουργούς του Διαδικτύου και των σύγχρονων υπολογιστών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Ρόμπερτ Τέιλορ, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του Διαδικτύου και των σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο Τέιλορ, ο οποίος έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον, άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Πέμπτη στο σπίτι του στο Σαν Φρανσίκσο, ανακοίνωσε ο γιος του, Κερτ Τέιλορ, στις εφημερίδες Los Angeles Times και New York Times.«Από όποια άποψη κι αν το δει κανείς, από τη συμβολή του στη δημιουργία του Διαδικτύου έως την επανάσταση στους προσωπικούς υπολογιστές, ο Μπομπ Τέιλορ ήταν ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες του σύγχρονου κόσμου», δήλωσε στη New York Times η ιστορικός Λέσλι Μπερλίν του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.Το 1961 ο Τέιλορ είχε διοριστεί διαχειριστής έργου στη NASA, όταν βοήθησε τον Ντάγκλας Ένγκελμπαρτ του Ινστιτούτου Έρευνας στο Στάνφορντ να πάρει χρηματοδότηση και οποίος συνέβαλε στην ανάπτυξη του σύγχρονου ποντικιού που χρησιμοποιείται στους υπολογιστές.Το 1966 ξεκίνησε να εργάζεται στην υπηρεσία ARPA (Advanced Research Projects Agency) του αμερικανικού Πενταγώνου, όπου συνέβαλε στη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη σύνδεση ερευνητών και ινστιτούτων σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα The Guardian, επειδή ο Τέιλορ ήταν δυσαρεστημένος με το γεγονός ότι έπρεπε να χρησιμοποιεί τρία διαφορετικά τερματικά για να επικοινωνήσει με τους ερευνητές, μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανέπτυξε το Arpanet, το οποίο στη συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως Διαδίκτυο. Όπως είχε προβλέψει ο Τέιλορ, το εργαλείο περιορισμένης επικοινωνίας μεταμορφώθηκε σε ένα σύστημα που τροφοδοτεί τους ανθρώπους με πληροφορίες για τα πάντα, από εγκυκλοπαίδειες μέχρι επενδυτικές συμβουλές.Μερικά χρόνια αργότερα ο Τέιλορ ξεκίνησε να εργάζεται στο Κέντρο Ερευνών Palo Alto της Xerox, όπου ήταν επικεφαλής μιας ομάδας που βοήθησε στη δημιουργία του Alto, ενός πρωτοποριακού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον Alto αποτέλεσε έμπνευση τόσο για το λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft όσο και για τους υπολογιστές της Apple. Επιπλέον, η ομάδα μηχανικών του Τέιλρο συνέβαλε στην ανάπτυξη του Ethernet καθώς κι ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου το οποίο αργότερα εξελίχθηκε στο Word.Τη δεκαετία του '90 ο Τέιλορ τιμήθηκε με το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ενώ το 2004 απονεμήθηκε στον ίδιο και άλλους ερευνητές της ομάδας του το βραβείο Draper της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικής για την ανάπτυξη των «πρώτων πρακτικών δικτυωμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών».