Global Game Jam Patras 2017: Δημιουργήστε παιχνίδια!

Πληροφορίες



Το Global Game Jam (GGJ) είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια διοργάνωση για δημιουργούς παιχνιδιών.Το 2016 πήραν μέρος 30,000 συμμετέχοντες από 630 τοποθεσίες σε 93 χώρες! Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι μέσα σε 48 ώρες υπό ένα κοινό θέμα που ανακοινώνεται την πρώτη ημέρα του διαγωνισμού.Τα παιχνίδια δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια πόλης και παιχνίδια με κάρτες είναι ευπρόσδεκτα! Μερικά διάσημα παιχνίδια που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του Global Game Jam είναι τα εξής:• Screencheat• Home Improvisation• How Do You Do It• Surgeon Simulator• Mushroom 11• Keep Talking & Nobody ExplodesΤο Global Game Jam ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2014 σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη και από τότε μεγαλώνει σταθερά. Φέτος το GGJ θα διοργανωθεί στην Πάτρα σε καινούριο χώρο στο κέντρο της πόλης και αναμένονται περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλη χρονιά.Αν σας ενδιαφέρουν τα παιχνίδια, ηλεκτρονικά και μη, μπορείτε να επισκεφθείτε το POS την Παρασκευή, 20/01, να γνωρίσετε την κοινότητα των δημιουργών της Πάτρας και να περάσετε καλά δημιουργώντας παιχνίδια.Ακόμα και αν δεν έχετε φτιάξει ποτέ ξανά παιχνίδι και απλά ενδιαφέρεστε να μάθετε την διαδικασία δεν υπάρχει ιδανικότερο μέρος από το Global Game Jam!Τοποθεσία: POS Co-working Space Δημητρίου Γούναρη 69, 26225 ΠάτραΈναρξη: Παρασκευή 20/01/2017 15:00Λήξη: Κυριακή 22/01/2017 20:00Είσοδος: ΔωρεάνGGJ17 Patras Facebook Eventhttps://www.facebook.com/events/451472141643553/GGJ17 Patras Registration Formhttps://goo.gl/forms/quOalUfaU4HpHAiy2GGJ16 Patras Gameshttp://globalgamejam.org/2016/jam-sites/global-game-jam-p-space-patras/games