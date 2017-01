Gmail: Πώς να ασφαλίσετε πιο εύκολα τον λογαριασμό σας

Όσοι έχετε ενεργοποιημένο το MFA (Multi Factor Authentication) στο Gmail , είτε για τον προσωπικό σας λογαριασμό, είτε για τον επαγγελματικό (μέσω Google Apps) έπρεπε να πληκτρολογήσετε έναν εξαψήφιο αριθμό κάθε φορά που θέλατε να μπείτε στον λογαριασμό σας.H Google προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης στο λογαριασμό σας για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία, ενώ ως βασικός παράγοντας ταυτοποίησης παραμένει ο εξαψήφιος αριθμός μέσω SMS.Για να γίνει η αλλαγή ώστε να ενεργοποιηθεί το Google Prompt θα πρέπει να μπείτε μέσα στο Gmail λογαριασμό σας και να επιλέξετε τις επιλογές ασφάλειας (Sign-in & Security) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.Πατώντας το Sign-in & Security θα εμφανίσει την επιλογή για 2-Step Verification , όπου φαίνεται απενεργοποιημένη (off).Ξεκινάμε πατώντας επάνω στο 2-Step Verification και θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:Πατώντας Get Started στο 2-Step Verification θα μας εμφανίσει τις παρακάτω επιλογές και επιλέγουμε το Google Prompt (στη συγκεκριμένη περίπτωση). Είναι αυτονόητο ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποια επιλογή από τις άλλες θέλουμε και να ακολουθήσουμε τα προτεινόμενα βήματα ανά περίπτωση. Στην τελευταία επιλογή (Security Key) απαιτείται η χρήση ενός USB.Πατώντας το Google Prompt, θα ξεκινήσει μία αυτόματη αναζήτηση του τηλεφώνου μας και θα το εμφανίσει στη παρακάτω εικόνα μόλις βρεθεί το τηλέφωνό μας.Πατώντας το «Next» θα προχωρήσει και θα μας ζητήσει να ξεκλειδώσουμε το τηλέφωνό μας και να πατήσουμε το Yes για να ολοκληρωθεί το Verification της συσκευής.Με την ενεργοποίηση του Google Prompt, θα σταματήσει να στέλνει τα SMS η Google, ενώ θα εμφανίζεται σχεδόν ακαριαία στο τηλέφωνό μας η επιλογή [YES] or [NO] και δεν θα χρειάζεται πλέον να κάνετε εισαγωγή του εξαψήφιου αριθμού στον browser σας.