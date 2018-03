Google News Initiative: Χτίζοντας ένα ισχυρό μέλλον για την ειδησεογραφία

Οι χρήστες απευθύνονται στην Google, αναζητώντας πληροφορίες που μπορούν να εμπιστευτούν και που συχνά προέρχονται από έρευνα δημοσιογράφων και δημοσιογραφικών ομίλων παγκοσμίως. Και ενώ οι απαιτήσεις για ποιοτική δημοσιογραφία είναι υψηλότερες από ποτέ, ο κλάδος βρίσκεται υπό πίεση, καθώς οι εκδόσεις σε όλον τον κόσμο αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή.Αυτό απασχολεί έντονα την Google, καθώς η αποστολή της να καταστήσει τον κόσμο πιο ενημερωμένο είναι εγγενώς συνδεδεμένη με το έργο δημοσιογράφων και ειδησεογραφικών ομίλων ανά τον κόσμο. Η κοινή τους αποστολή αντανακλάται επίσης στο αμοιβαίο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Μια σπουδαία μηχανή αναζήτησης και τα συναρπαστικά αποτελέσματα στο YouTube εξαρτώνται από ένα υγιές οικοσύστημα εκδοτών που παράγουν σπουδαίο ψηφιακό περιεχόμενο. Αν οι εκδότες δεν αναπτύσσονται, δεν αναπτύσσεται ούτε η Google- και γι’ αυτό το λόγο η Google κατέβαλε πέρυσι 12,6 δισεκατομμύρια δολάρια στους εκδότες, ενώ ανακατεύθυνε δωρεάν 10 δισεκατομμύρια κλικ το μήνα στις ιστοσελίδες των εκδοτών.Αυτός είναι επίσης ο λόγος που, εδώ και χρόνια, η Google συνεργάζεται στενά με τον κλάδο της Δημοσιογραφίας για να αντιμετωπίσει προκλήσεις- κλειδιά. Συγκεκριμένα, συνεργάστηκε με τον κλάδο για να παρουσιάσει το πρόγραμμα ανοιχτού τύπου Accelerated Mobile Pages (AMP) που σκοπό έχει να βελτιώσει τις υπηρεσίες διαδικτύου για φορητές συσκευές, το Flexible Sampling για να συμβάλει στην εύρεση περιεχομένου ειδησεογραφίας στην μηχανή αναζήτησης Google, την πλατφόρμα Google News Lab για να παρέχει στις ομάδες σύνταξης εκπαίδευση και συντακτικές συνεργασίες, καθώς και την πρωτοβουλία Digital News Initiative για να συνεισφέρει καινοτομία στον κλάδο της Δημοσιογραφίας στην Ευρώπη.Η Google έχει επενδύσει πολύ χρόνο και ενέργεια σε αυτές τις συνεργασίες, αλλά η σκληρή αλήθεια είναι ότι όλα αυτά μπορεί να μην είναι αρκετά. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ξεχωρίσουμε τι είναι αυθεντικό και τι όχι στο Διαδίκτυο. Τα επιχειρηματικά μοντέλα των δημοσιογραφικών ομίλων συνεχίζουν να αλλάζουν δραστικά. Η γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση για όλους τους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογραφικών ομίλων, για να συμβαδίσουν.Χρειάζεται να γίνουν περισσότερα και, γι’ αυτόν το λόγο η Google παρουσιάζει την πρωτοβουλία Google News Initiative (GNI), την προσπάθεια της να βοηθήσει την Δημοσιογραφία να ανθίσει στην ψηφιακή εποχή. Η παρουσίαση του GNI σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην 15χρονη δέσμευση της Google απέναντι στον κλάδο της Δημοσιογραφίας. Το GNI θα ενσωματώσει όλες τις ενέργειές της για την συνεργασία με τον κλάδο της Δημοσιογραφίας- όλα τα προϊόντα, τις συνεργασίες και τα προγράμματα- συμβάλλοντας στη φιλοδοξία της Google να χτίσει ένα ισχυρότερο μέλλον για την Ειδησεογραφία.Η πρωτοβουλία GNI οικοδομήθηκε πάνω στις προσπάθειες αυτές και εμβαθύνει την δέσμευση της εταιρείας στον κλάδο της Δημοσιογραφίας, που αντιμετωπίζει δραματικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τους τρόπους που δημιουργείται, καταναλώνεται και αμείβεται. Το GNI θα επικεντρωθεί σε 3 στόχους:● Την ανάπτυξη και ενίσχυση της ποιοτικής δημοσιογραφίας στις πλατφόρμες της Google● Την ενεργοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για την υποστήριξη της ποιοτικής δημοσιογραφίας● Την ενίσχυση των ειδησεογραφικών ομίλων μέσω τεχνολογικών καινοτομιώνΤα τελευταία χρόνια, η Google συνεργάζεται με τους εκδότες προκειμένου να αυξηθεί η εγκυρότητα και το ποιοτικό περιεχόμενο, και να περιοριστεί η ροή της παραπληροφόρησης και των ανακριβειών.Στις πλατφόρμες της, η Google έχει επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια έκτακτων γεγονότων. Αναξιόπιστες πηγές συχνά εκμεταλλεύονται τα έκτακτα γεγονότα της επικαιρότητας και αναρτούν στις πλατφόρμες της Google ανακριβές περιεχόμενο, αυξάνοντας την πιθανότητα να εκτεθούν οι χρήστες σε αυτό. Γι’ αυτό το λόγο, η Google έχει εκπαιδεύσει τα συστήματά της να αναγνωρίζουν αυτά τα γεγονότα και να προσαρμόζονται με βάση το πιο έγκυρο περιεχόμενο. Παρόμοιες προκλήσεις υπάρχουν και στο YouTube, γι’ αυτό και ακολουθούνται παρόμοιες προσεγγίσεις, κατά τις οποίες το σχετικό περιεχόμενο επισημαίνεται από επαληθευμένες πηγές ειδήσεων στην κατηγορία "Top News".Επίσης, η Google συνεργάζεται κατ’ ευθείαν με ειδησεογραφικούς ομίλους για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζεται το Disinfo Lab μαζί με το First Draft για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση κατά τη διάρκεια εκλογών και έκτακτων γεγονότων της επικαιρότητας. Για να βοηθήσουν τους καταναλωτές να διακρίνουν το αληθινό γεγονός από τις ανακρίβειες στο Διαδίκτυο, η Google συνεργάζεται με το Poynter Institute, το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και την Ένωση Τοπικών Μέσων Ενημέρωσης, για την εκκίνηση του MediaWise, ενός project των ΗΠΑ που σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την κριτική σκέψη των νέων καταναλωτών.Την τελευταία δεκαετία, η Google συνεργάζεται στενά με δημοσιογραφικούς οργανισμούς βοηθώντας τους να αυξήσουν τα διαφημιστικά τους έσοδα μέσω Διαδικτύου. Προς την κατεύθυνση αυτή, εφαρμόστηκε η προηγμένη εξειδίκευση της εταιρείας στην εκμάθηση μηχανών για να αναδειχθούν αυτόματα βασικές γνώσεις σχετικά με ευκαιρίες εσόδων (δημιουργώντας συστάσεις αξίας άνω των $ 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε πρόσθετα έσοδα), ενώ υποστηρίχθηκε η δημιουργία ταχύτερων και καλύτερων διαφημιστικών εμπειριών για τις υπηρεσίες διαδικτύου μέσω μέσω AMP και πρωτογενούς διαφημιστικού περιεχομένου.Ωστόσο, οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για ψηφιακό ειδησεογραφικό περιεχόμενο, δημιουργώντας έτσι μια ευκαιρία επέκτασης των εσόδων για τους ομίλους, πέρα από τα διαφημιστικά. Σήμερα υλοποιείται ένα όραμα που περιεγράφηκε πέρυσι για να επιτρέψει στους εκδότες να διαφοροποιήσουν τις ροές εσόδων τους. Η Google παρουσιάζει με ενθουσιασμό, στο πλαίσιο αυτό, το Subscribe with Google, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να μπορούν εύκολα να γίνουν συνδρομητές σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, βοηθώντας, με τον τρόπο αυτό, τους εκδότες να προσελκύσουν αναγνώστες μέσω της Google και του Διαδικτύου. Στόχος είναι με το Subscribe with Google να διευκολυνθεί η διαδικασία συνδρομής για να προσελκυστούν περισσότεροι αναγνώστες, όσο το δυνατόν συντομότερα.Τον Οκτώβριο, στο Partner Leadership Summit, η Google ανακοίνωσε στους εκδότες τους τρόπους με τους οποίους πειραματίζεται με τα δεδομένα της Google, την εκμάθηση μηχανών και την υποδομή DoubleClick, προκειμένου να βρεθούν τρόποι να αυξήσουν τις συνδρομές τους. Η εταιρεία βρίσκεται πλέον στα πρώιμα στάδια της δοκιμής ενός σήματος “Propensity to Subscribe” που βασίζεται σε μοντέλα εκμάθηση μηχανών στο DoubleClick, για να διευκολύνουν τους εκδότες να αναγνωρίζουν τους πιθανούς συνδρομητές και να τους παρουσιάζουν τη σωστή προσφορά, την κατάλληλη στιγμή.Φυσικά, δεν είναι εφικτό για κάθε έκδοση να διαθέτει τους πόρους για να δημιουργήσει μια ομάδα που θα συλλέγει, θα αναλύει και θα κατανοεί τα δεδομένα των χρηστών της. Το News Consumer Insights, ο νέος πίνακας εργαλείων που είναι ενσωματωμένος στο Google Analytics, θα βοηθήσει τους ειδησεογραφικούς ομίλους κάθε μεγέθους να κατανοήσουν και να ταξινομήσουν το κοινό τους βάσει στρατηγικής για αύξηση των συνδρομών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το St. Louis Dispatch, όπου το συγκεκριμένο project οδήγησε σε 150% αύξηση στις προβολές των συνδρομητικών σελίδων, τριπλασιάζοντας τις νέες αγορές ψηφιακών συνδρομών από μήνα σε μήνα.Η Google εργάζεται από κοινού με ειδησεογραφικούς ομίλους σε όλο τον κόσμο προκειμένου να αναπτύξει τεχνολογίες που βελτιώνουν τις επιδόσεις των συντακτικών ομάδων, εμπλουτίζουν τις εμπειρίες της αφήγησης ιστοριών και προστατεύουν τους δημοσιογράφους από κυβερνο-επιθέσεις διεθνώς.Για παράδειγμα, η Google χρησιμοποιεί τη μέθοδο επεξεργασίας φυσικών γλωσσών API βοηθώντας την Hearst Newspapers να διακρίνει και να κατηγοριοποιεί περισσότερα από 3.000 άρθρα καθημερινά. Η εταιρεία έχει, επιπλέον, συνεργαστεί με την South China Morning Post εμπλέκοντας το Google Earth Studio στη δημιουργία εντυπωσιακών εμπειριών εικονικής πραγματικότητας που δείχνουν την εξέλιξη του Hong Kong ανά τα χρόνια. Με τα AMP Stories, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μορφή beta, οι εκδότες αποκτούν τη δυνατότητα να συνδυάζουν την ταχύτητα του AMP με το πλούσιο υλικό ιστοριών που διατίθεται ελεύθερα στο Διαδίκτυο. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, καθώς η Google σχεδιάζει να εξακολουθήσει τη στενή της συνεργασία με τους εκδότες για τον πειραματισμό πάνω σε νέους τρόπους που μπορούν να προσεγγίσουν τα κοινά τους και να προσφέρουν επιδραστικές ιστορίες.Τέλος, σήμερα πραγματοποιείται και η παρουσίαση του Outline, ενός εργαλείου ανοικτού κώδικα από το Jigsaw, που επιτρέπει στους δημοσιογραφικούς ομίλους να παρέχουν στους δημοσιογράφους ένα πιο ασφαλές περιβάλλον πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Το Outline διευκολύνει τους ομίλους να εγκαθιστούν το δικό τους ιδιωτικό εικονικό δίκτυο (VPN) σε ιδιωτικούς servers, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνολογικές γνώσεις.Τα επόμενα 3 χρόνια, η Google πρόκειται να διαθέσει $300 εκατομμύρια για να επιτύχει τους στόχους αυτούς. Επιπρόσθετα, εμβαθύνεται περαιτέρω η δέσμευση της εταιρείας για τη δημιουργία προϊόντων που καλύπτουν τις πλέον βασικές και επείγουσες ανάγκες του δημοσιογραφικού χώρου. Εξάλλου, και στο παρελθόν η Google έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με τον κλάδο, που αποτέλεσμα είχε τη διαμόρφωση προϊόντων όπως τα AMP και DNI, και στόχος είναι πλέον η παγκόσμια εξάπλωση του μοντέλου αυτού.Οι δεσμεύσεις που υλοποιούνται μέσω του Google News Initiative αντανακλά το γεγονός πως η ειδησεογραφία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη Google και αποτελούν παρακαταθήκη για το όραμα της εταιρείας να κτίσει, από κοινού με τον κλάδο, ένα ισχυρό μέλλον για τη δημοσιογραφία.