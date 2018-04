H Google παρουσιάζει το νέο Gmail

Για τους περισσότερους από εμάς το email είναι απαραίτητο. Το χρησιμοποιούμε για να είμαστε σε επαφή με συναδέλφους και φίλους, να παρακολουθούμε τις ειδήσεις και την επικαιρότητα, να οργανώνουμε τις δουλειές μας στο σπίτι και τo γραφείο– με απλά λόγια, χωρίς αυτό δεν μπορούμε! Σήμερα, η Google προχώρησε σε κάποιες σημαντικές βελτιώσεις της χρήσης του Gmail στο διαδίκτυο, που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να είναι πιο παραγωγικοί στη δουλειά τους. Να, λοιπόν, τι άλλαξε.Η νέα μορφή του Gmail σας βοηθά να κάνετε περισσότερα πράγματα. Να επιλέξετε συνημμένα -όπως φωτογραφίες- χωρίς να χρειαστεί να ανοίξετε ή να ανατρέξετε σε μεγάλες συνομιλίες, να χρησιμοποιήσετε το νέο πλήκτρο snooze για να αναβάλετε την ανάγνωση emails που δεν χρειάζεται να δείτε αμέσως ή να έχετε εύκολη πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνά, όπως το Google Calendar, το Tasks, (τώρα διαθέσιμο σε Android και iOS) και το Keep.Επίσης, το Gmail θα σας «ωθεί» να παρακολουθείτε και να απαντάτε σε emails, στέλνοντάς σας σύντομες υπενθυμίσεις που θα εμφανίζονται σε μορφή μηνύματος δίπλα στα emails σας.Επιπλέον, προστέθηκε στο Gmail το Smart Reply για να απαντάτε πιο γρήγορα στα μηνύματά σας.Νέες λειτουργίες στις φορητές συσκευές, όπως οι ειδοποιήσεις υψηλής προτεραιότητας, θα μπορούν να σας ενημερώνουν για σημαντικά εισερχόμενα μηνύματα, χωρίς να χρειαστεί να διακόπτετε αυτό που κάνετε εκείνη τη στιγμή. Επιπλέον, το Gmail θα αρχίσει να σας προτείνει το πότε να καταργήσετε την εγγραφή σας από ενημερωτικά δελτία (newsletters) ή προσφορές που έχουν πάψει να σας ενδιαφέρουν.Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε στο Gmail σας, νέες προειδοποιήσεις για δυνητικά επικίνδυνα μηνύματα που φτάνουν στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.Τέλος, μια νέα παράμετρος εμπιστευτικότητας (Confidential Mode), σας επιτρέπει να ελέγχετε τον τρόπο προώθησης, αντιγραφής, λήψης ή εκτύπωσης του μηνύματός σας – πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο όταν πρέπει να στείλετε ευαίσθητες πληροφορίες μέσω email, όπως φορολογικά ή ασφαλιστικά στοιχεία. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής ενός μηνύματος μετά τον καθορισμένο χρόνο, ώστε να σας βοηθήσει να διατηρήσετε τον έλεγχο των πληροφοριών σας.Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιείτε από σήμερα κιόλας τις νέες αυτές βελτιωμένες ρυθμίσεις του Gmail σας, κάποιες από τις οποίες θα εμφανίζονται σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στα Settings (το σύμβολο στην πάνω δεξιά γωνία των εισερχομένων) και να επιλέξετε την εντολή “Try the new Gmail.” Αν, στην πορεία, αποφασίσετε να επιστρέψετε στις παλιές ρυθμίσεις, πηγαίνετε ξανά στο ίδιο σημείο και επιλέξετε “Go back to classic Gmail.” Αν, πάλι, ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε καλύτερα το Gmail στη δουλειά σας, μπορείτε να ανατρέξετε στην ανάρτηση με τίτλο G Suite , όπου θα βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς το Gmail μπορεί να σας βοηθήσει να παραμένετε παραγωγικοί.