Η ανανεωμένη εφαρμογή My Vodafone χαρίζει μια νέα εμπειρία του Vodafone Thank you

H Vodafone ανανεώνει το πρόγραμμα ανταμοιβής Vodafone Thank you και παρέχει σε όλους τους συνδρομητές της, κινητής και σταθερής, μια νέα, σύγχρονη εμπειρία με ξεχωριστές συνεργασίες και την υπηρεσία Cashback, μέσω της εφαρμογής My Vodafone.Πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού, όλοι μπορούν να απολαμβάνουν ασυναγώνιστες προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από αποκλειστικές συνεργασίες, όπως Odeon, Mikel, Blue Star Ferries, Praktiker, Νestle, Cosmossport, Sephora, Efood, airtickets®, Simply Burgers, Cookshop, Eurolife ERB, Domino’s και Avis. Το Vodafone Thank you αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του κάθε συνδρομητή και προσφέρει αποκλειστικές προσφορές για την οικογένεια και για τους νέους.Επιπλέον, από σήμερα το Vodafone Thank you προσφέρει την υπηρεσία CashBack, και παρέχει στους συνδρομητές τη δυνατότητα να κερδίζουν έκπτωση στο λογαριασμό του κινητού τους ή ανανέωση χρόνου στο καρτοκινητό τους, απλά κάνοντας τις αγορές τους στο supermarket. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής My Vodafone, ο συνδρομητής έχει πρόσβαση σε πάνω από 300 διαθέσιμα κουπόνια, κάνει τις αγορές του στο σουπερμάρκετ και σκανάρει την απόδειξη του όποτε επιθυμεί. Έτσι με έναν πολύ εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο κερδίζει έκπτωση στο λογαριασμό του κινητού του ή ανανέωση χρόνου στο καρτοκινητό του.«Δημιουργήσαμε τo Vodafone Thank You, ένα καταπληκτικό πρόγραμμα ανταμοιβής, για να ευχαριστήσουμε τους συνδρομητές μας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια. Καινοτομούμε, και συνδυάζουμε τη διασκέδαση με την οικονομία για να κάνουμε την καθημερινότητα των συνδρομητών μας συναρπαστική. Με τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία, Vodafone Cashback, φέρνουμε τη χρήση των mobile coupons στην καθημερινότητα των συνδρομητών μας. Έτσι, τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να μειώσουν ή ακόμα και να μηδενίσουν τον λογαριασμό του κινητού ή/και του σταθερού τους, εύκολα και γρήγορα κάνοντας τα ψώνια του supermarket» δήλωσε ο Αλμπέρτος Μπουρλάς, Head of Youth and Mass Segment της Vodafone Ελλάδας.Mάθε περισσότερα για την νέα εμπειρία του Vodafone Thank you στο ανανεωμένο vodafone.gr/thankyou