Dell EMC ProDeploy Client Suite: Εγκαταστήστε PCs ταχύτερα και με λιγότερο κόπο

μαζί με τα χαρακτηριστικά της βασικής εγκατάστασης, ένας μηχανικός εγκαταστάσεων αναπτύσσει ένα σχέδιο εγκατάστασης, το οποίο καλύπτει όλες τις πτυχές της εγκατάστασης και της διαμόρφωσης του hardware και του software του συστήματος, την επί 24ωρης βάσης δυνατότητα για επί τόπου εγκατάσταση και τη μετάδοση γνώσης μετά την εγκατάσταση. Οι πελάτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο ImageAssist για να δημιουργήσουν γρήγορα, να εγκαταστήσουν και να συντηρήσουν μια δυναμική εικόνα δίσκου, (Dynamic Disk Image), κοινή σε όλες τις πλατφόρμες επιτραπέζιων και φορητών συστημάτων . Κατά τις δοκιμές τρίτων, το ImageAssist χρειάστηκε μέχρι και 88% μικρότερο χρόνο διαχείρισης από τον πελάτη, σε σχέση με την μη αυτοματοποιημένη δημιουργία εικόνας.3 ProDeploy Plus: Tο πλέον διευρυμένο επίπεδο της υπηρεσίας αντιμετωπίζει κάθε διάσταση του έργου που απαιτείται για να παραδοθούν τα νέα PCs από το εργοστάσιο στο γραφείο, έτοιμα για να λειτουργήσουν άμεσα. Μαζί με τα χαρακτηριστικά που προσφέρει το ProDeploy, οι πελάτες του ProDeploy Plus έχουν στη διάθεσή τους το Dell Connected Configuration, το οποίο τους επιτρέπει να δημιουργήσουν ένα σημείο διανομής για τον δικό τους Microsoft System Center Configuration Manager απευθείας στο εργοστάσιο, έτσι ώστε να διαμορφώσουν με ασφάλεια το BIOS, τη σύνδεση με την εικόνα (disk image), και το domain κάτι που μειώνει τις απαιτούμενες ενέργειες εγκατάστασης. Επίσης, έχουν στη διάθεσή τους δυνατότητα για μεταφορά δεδομένων και ασφαλή διαγραφή τους από τα παλιά συστήματα, εκπαιδευτικές μονάδες, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανά πάσα στιγμή για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, και 30 ημέρες υποστήριξη μετά την εγκατάσταση, καθώς και έναν ειδικό ProSupport Technical Account Manager. Το ProDeploy Plus μπορεί να συντελέσει στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εγκατάσταση PCs κατά 35% και να εξοικονομήσει μέχρι και $620 ανά PC που εγκαθίσταται.

Η Dell EMC ανακοινώνει τη διάθεση της υπηρεσίας ProDeploy Client Suite, παρέχοντας στους πελάτες τη δυνατότητα εγκατάστασης PCs ταχύτερα, με λιγότερο κόπο και καλύτερο έλεγχο. Με τρία διαφορετικά επίπεδα εξυπηρέτησης, εκπαίδευση και πιστοποίηση, οι πελάτες έχουν την ευελιξία να επιλέξουν την υπηρεσία που καλύπτει τις δικές τους ανάγκες.Έρευνα της ΙDC δείχνει ότι οι οργανισμοί που συνεργάζονται με παρόχους εγκατάστασης επιτραπέζιων συστημάτων, μπορούν να επιτύχουν σημαντική μείωση του κόστους, ταχύτερη εγκατάσταση συστημάτων και να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία στους εργαζόμενους. Χάρη στην υπηρεσία ProDeploy Client Suite, οι πελάτες μπορούν να εμπιστευθούν τους ειδικούς και συνεργάτες της Dell EMC για να αναλάβουν όλες τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης, από το στάδιο του σχεδιασμού, της διαμόρφωσης και της εγκατάστασης των υπολογιστών τους, μέχρι και τη μεταφορά των δεδομένων και τη μετάδοση γνώσης. Οι πελάτες της υπηρεσίας συνεργάζονται με έναν ειδικό της Dell EMC ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του αποκλειστικού σημείου επαφής, για τη διαχείριση της εγκατάστασης και αποκτούν επίσης πρόσβαση στο TechDirect, ένα self-service portal για ενημερώσεις διαμόρφωσης και αναφορές κατάστασης, όποτε αυτό κριθεί επιθυμητό. Η αντιμετώπιση κάθε ανάγκης, από την απλούστερη μέχρι και την πιο σύνθετη καλύπτεται από τις προσφερόμενες υπηρεσίες Pro Deploy Client Suite, η οποία διαθέτει επιλογές επιμέρους υπηρεσιών σε τρία επίπεδα για να ανταποκρίνεται καλύτερα σε διαφορετικά τυπικά σενάρια εγκαταστάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών.«Οι διαφοροποιούμενες υπηρεσίες μας είναι ένας σπουδαίος λόγος που οι πελάτες μας προτιμούν να αγοράζουν από την Dell. Η υπηρεσία ProDeploy Client Suite δίνει στους IT managers την ευελιξία να αναθέσουν σε τρίτους χρονοβόρα έργα εγκαταστάσεων, που απασχολούν το προσωπικό τους και το αποσπούν από πιο σημαντικές πρωτοβουλίες», αναφέρει ο Jeff Clarke, Dell vice chairman, Operations and president, Client Solutions Group. «Έτσι, τώρα μπορούν πλέον να εστιάσουν στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών και την αύξηση της παραγωγικότητας, παραδίδοντας στους εργαζομένους τους, πλήρως διαμορφωμένα συστήματα».«Η Dell EMC δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης, που δίνουν στους πελάτες επιλογές, ευελιξία και δυνατότητα κλιμάκωσης», σχολιάζει ο Doug Schmitt, President, Dell EMC Services. «Η υπηρεσία ProDeploy Client Suite συνεχίζει την παράδοσή μας πάνω στη συνεχή καινοτομία, προσφέροντας στους πελάτες νέες λύσεις που μπορούν να τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό την τεχνολογία Dell που κατέχουν. Ο ισχυρός συνδυασμός εξειδίκευσης, αυτοματισμού και ελέγχου, ενισχύει τους πόρους Πληροφορικής και προσφέρει στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα συστήματά τους αμέσως μόλις τοποθετηθούν».Ειδικοί με υψηλή κατάρτιση από την Dell EMC και τους συνεργάτες της, εφοδιασμένοι με καινοτομικά, υψηλής ποιότητας εργαλεία, υποστηρίζουν την υπηρεσία ProDeploy Client Suite, με στόχο τη μετατροπή της εμπειρίας εγκατάστασης, από μια κοπιώδη σε μια εύκολη διαδικασία. Από την πρώτη μέρα οι πελάτες έχουν στη διάθεσή τους έναν διευθυντή του έργου τους, ο οποίος διαχειρίζεται κάθε πτυχή της εγκατάστασης – την παρακολούθηση της δραστηριότητας, το συντονισμό των πόρων και την παροχή βοήθειας πάνω σε οποιοδήποτε θέμα και απορία.Τα έργα εγκατάστασης σχεδιάζονται και τυγχάνουν διαχείρισης μέσω του TechDirect, το οποίο είναι ένα self-service portal, που επιτρέπει στους πελάτες και τους συνεργάτες να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τα έργα εγκατάστασης με ευκολία και σιγουριά, από το στάδιο του καθορισμού του μεγέθους του έργου, τη φάση της πραγματοποίησης αλλαγών, τη διαμόρφωση των συστημάτων και την εποπτεία της λειτουργίας. Τα έργα εκτελούνται ταχύτερα και με μικρότερο ενδεχόμενο παρουσίασης σφαλμάτων, καθιστώντας έτσι την όλη εργασία περισσότερο αποτελεσματική και αποδοτική.Η υπηρεσία ProDeploy Client Suite δίνει επίσης στους συνεργάτες του καναλιού της Dell EMC το κατάλληλο πλαίσιο σχεδιασμού για την προσθήκη των δικών τους δυνατοτήτων, την αύξηση των εσόδων από τις υπηρεσίες τους και την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας εγκατάστασης στους πελάτες τους. Οι συνεργάτες έχουν την ευελιξία να μεταπωλήσουν ή να αναλάβουν ρόλο στην παροχή των υπηρεσιών εγκατάστασης. Με την κατάλληλη εκπαίδευση και την πιστοποίηση μέσω του TechDirect, οι συνεργάτες που αποκτούν την επάρκεια Deployment Services Competency ενώ μετά από επιτυχή εξέταση, αποκτούν πρόσβαση στις μεθοδολογίες της Dell EMC, αλλά και τα σχετικά εργαλεία. Θεωρούνται πλέον και κατάλληλοι να συμμετέχουν στην παροχή των υπηρεσιών ProDeploy Plus και ProDeploy.H ProDeploy Client Suite είναι διαθέσιμη για τα συστήματα Dell Latitude, OptiPlex και Precision σε 70 χώρες. Στην περιοχή EMEA, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στις εξής χώρες, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Ιταλία, Πολωνία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Βέλγιο, Ελβετία, Δανία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Ελλάδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Σλοβακία.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, επισκεφθείτε το website του ProDeploy.Patrick Moorhead, founder, president & principal analyst, Moor Insights & Strategy«Το να παραδώσεις μια νέα τεχνολογία στα χέρια ενός ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο αξιοποιεί τη φορητότητα, εργάζεται σε απομακρυσμένες θέσεις και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι μια πρόκληση που συναντούν πολλοί οργανισμοί. Η νέα υπηρεσία Dell ProDeploy Client Suite αντιμετωπίζει και αυτοματοποιεί πολλές από τις πιο χρονοβόρες και περίπλοκες πτυχές της εγκατάστασης ενός PC, ενώ παράλληλα δίνει στους υπεύθυνους του ΙΤ τη διαφάνεια και τον έλεγχο που χρειάζονται, για να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συσκευές τους. Αξιοποιώντας την εξειδίκευση των τεχνικών της Dell και των συνεργατών της, όπως επίσης και των δυνατοτήτων όπως του Connected Configuration – διαδικασία κατά την οποία οι πελάτες μπορούν να ρυθμίσουν ένα σημείο διανομής της εικόνας των συστημάτων τους (disk image) στο εργοστάσιο της Dell – όχι μόνο μειώνει το φόρτο εργασίας του τμήματος ΙΤ, αλλά εν τέλει συντελεί σε ταχύτερη εγκατάσταση και σε συστήματα που είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν».