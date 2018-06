Οι επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο στην ασφάλεια του τομέα της Πληροφορικής

Με τους IT προϋπολογισμούς να βρίσκονται υπό πίεση λόγω της υποχρεωτικής μετατροπής και της βελτίωσης διαφορετικών τμημάτων των οργανισμών και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων να υποχρεούνται να παρουσιάζουν απόδοση σε κάθε επένδυση, το φορτίο έχει πέσει εδώ και πολύ καιρό στην ασφάλεια του τομέα της Πληροφορικής για να αποδείξει την αξία της. Αλλά η απόδειξη της απόδοσης της επένδυσης (ROI) παραδοσιακά ήταν ένας αγώνας για τους επαγγελματίες των ΙΤ τμημάτων, οι οποίοι πρέπει να εξισορροπήσουν ανάμεσα στους περιορισμούς του προϋπολογισμού και στην αντιμετώπιση ενός δυναμικού τοπίου απειλών. Για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να υπολογίσουν τα έξοδα της ΙΤ ασφάλειας σε σχέση με εκείνα παρόμοιων οργανισμών, η Kaspersky Lab έχει ενημερώσει το Kaspersky IT Security Calculator. Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει φέρει στο φως τον νέο στρατηγικό ρόλο που η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων αρχίζει να διαδραματίζει στις επιχειρήσεις.Μία νέα έκθεση της Kaspersky Lab έχει υποδείξει ότι η IT ασφάλεια κερδίζει επιτέλους περισσότερο στρατηγικό ρόλο μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας - με ευρήματα που υποδηλώνουν ότι αρχίζει να αντιμετωπίζεται ως επένδυση και όχι ως ένα απλό κόστος. Η εταιρεία ανακάλυψε ότι το αυξανόμενο κόστος ανάκαμψης από ένα περιστατικό ψηφιακής ασφάλειας, αναγκάζει τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων να δώσουν μεγαλύτερο μέρος στην ΙΤ ασφάλεια (23%) του συνολικών προϋπολογισμού τους για τον τομέα της Πληροφορικής. Επιπλέον, τόσο οι μεγάλες όσο και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αναμένουν αύξηση των προϋπολογισμών ΙΤ ασφάλειας κατά 15% τα επόμενα τρία χρόνια.Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κόστη που σχετίζονται με ένα ψηφιακό περιστατικό είναι υψηλά και μόνο αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο επιχείρημα για περαιτέρω επενδύσεις στην ΙΤ ασφάλεια. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Kaspersky Lab, το 70% των επιχειρήσεων αντιμετώπισαν κάποια μορφή ψηφιακού κινδύνου, με το μέσο κόστος ενός τέτοιου περιστατικού να ανέρχεται στα 410.629 δολάρια. Ωστόσο, με τις πιο δυναμικές απειλές και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που προκύπτουν, από σύνθετα ζητήματα ΙΤ ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού μέχρι το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τα περισσότερα εταιρικά δεδομένα έξω από τον έλεγχο της ομάδας ΙΤ ασφάλειας, παραμένει το ερώτημα - πώς μπορούν οι επαγγελματίες της ΙΤ ασφάλειας να αποφασίσουν για την καταλληλότερη επένδυση για την επιχείρησή τους;Για να γίνει λιγότερο περίπλοκο το ζήτημα της επένδυσης στα θέματα ΙΤ ασφάλειας, η Kaspersky Lab παρουσίασε την τελευταία της ενημέρωση στο IT Security Calculator. Ο υπολογιστής, ο οποίος βασίζεται σε έρευνα αναφορικά με την επένδυση στον κυβερνοχώρο στην οποία συμμετείχαν επιχειρήσεις από διάφορους τομείς, περιοχές και διαφορετικού μεγέθους, δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες της IT ασφάλειας να συγκρίνουν τη στρατηγική τους στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας έναντι άλλων σε παρόμοιες συνθήκες.Με βάση τα δεδομένα από 6.687 επιχειρηματίες, o υπολογιστής επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της επιχείρησής τους, την περιοχή, τη βιομηχανία και τις δαπάνες για την ΙΤ ασφάλεια. Στη συνέχεια, τους ενημερώνει που βρίσκονται σε σύγκριση με τους μέσους όρους της βιομηχανίας - παρέχοντας διαφάνεια στα μέτρα ασφάλειας που έλαβαν άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις, στους κύριους φορείς απειλής που συνάντησαν, στα χρήματα που έχασαν ως αποτέλεσμα και στο τι μπορεί να γίνει για να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίαση με αυτόν τον τρόπο.Σύμφωνα με τα δεδομένα του υπολογιστή, οι πέντε πιο σημαντικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίστηκαν από κάθε είδους επιχείρηση, σε όλες τις περιοχές και τομείς είναι: ιοί και κακόβουλα προγράμματα (52%), φυσική απώλεια συσκευών ή μέσων (50%), παραβίαση δεδομένων (42%), ακατάλληλη χρήση πόρων πληροφορικής από τους εργαζομένους (42%), ακατάλληλη κοινή χρήση δεδομένων μέσω φορητών συσκευών (36%).Ο Maxim Frolov, VP of Global Sales της Kaspersky Lab, δήλωσε: «Οι επαγγελματίες IT ασφάλειας έχουν ένα δύσκολο καθήκον. Αναγκάζονται συνεχώς να ζυγίζουν την ανάγκη να προστατεύουν τις επιχειρήσεις τους με τα καλύτερα δυνατά μέτρα ψηφιακής ασφάλειας, με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις για απόδοση των επενδύσεών τους. Ωστόσο, καθώς οι παραβιάσεις δεδομένων καθίστανται όλο και πιο δαπανηρές, βλέπουμε ότι η IT ασφάλεια διαδραματίζει όλο και πιο στρατηγικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων στις επιχειρήσεις του σήμερα.«Έχουμε ενημερώσει τον υπολογιστή μας για να δώσουμε σαφήνεια στο ζήτημα της επένδυσης στον τομέα της ΙΤ ασφάλειας - το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους ΙΤ επαγγελματίες να συγκρίνουν τις δικές τους ΙΤ στρατηγικές με εκείνες παρόμοιων επιχειρήσεων; τον υπολογισμό του κινδύνου και των πιθανών απειλών βάσει των εμπειριών άλλων. Ελπίζουμε, ότι αυτό το εργαλείο θα φέρει τους IT επαγγελματίες τη διορατικότητα που χρειάζονται, για να προβούν στις απαραίτητες επενδύσεις και να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους από τις πιο πρόσφατες και καταστροφικές απειλές».