Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητεί τις δεοντολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε συνάντηση υψηλού επιπέδου με 12 εκπροσώπους φιλοσοφικών και μη ομολογιακών ενώσεων απ' όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο του τακτικού διαλόγου με εκκλησίες, θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη ομολογιακές ενώσεις που προβλέπεται στο άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Στην παρούσα ένατη ετήσια συνάντηση υψηλού επιπέδου το αντικείμενο της συζήτησης ήταν «Τεχνητή νοημοσύνη: αντιμετώπιση δεοντολογικών και κοινωνικών προκλήσεων». Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Andrus Ansip.



Ο πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Frans Timmermans, αρμόδιος για το διάλογο βάσει του άρθρου 17, δήλωσε τα εξής: «Οι κοινωνίες μας βιώνουν μια άνευ προηγουμένου ψηφιακή επανάσταση η οποία θα επηρεάσει κάθε κάτοικο του πλανήτη. Αυτή η επανάσταση δημιουργεί νέες υποσχέσεις και νέους κινδύνους διαταραχής. Είδαμε πρόσφατα ότι ο ψηφιακός κόσμος κινείται ταχύτερα από τη δεοντολογική συζήτηση σχετικά με το τι θα μπορούσε και τι πρέπει να επιτρέπεται στο Διαδιίκτυο. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να συμβεί το ίδιο με την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Πρέπει να έχουμε τον έλεγχο αυτού του μετασχηματισμού και να είμαστε βέβαιοι ότι χρησιμεύει για την προώθηση των αξιών μας και την προάσπιση του κοινωνικού μας μοντέλου».



Ο κ. Andrus Ansip, Aντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε τα εξής: «Τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολλά, από την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη έως τις ασφαλέστερες μεταφορές, και η Ευρώπη πρέπει να τα αδράξει. Παράλληλα με την αύξηση των επενδύσεων, αναπτύσσουμε δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης προς το καλό όλων. Αυτό απαιτεί μια ανοιχτή συζήτηση για τα βασικά θέματα, όπως είναι η σημασία της πολυμορφίας και της ισορροπίας των φύλων στην τεχνητή νοημοσύνη για να αποφευχθούν μεροληπτικές αποφάσεις. Η σημερινή συνάντηση και η πρόσφατη σύσταση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Τεχνητής Νοημοσύνης συμβάλλουν σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση.»



Η σημερινή υψηλού επιπέδου συνάντηση έδωσε την ευκαιρία να συζητηθούν δύο σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτον, στη συνεδρίαση εξετάστηκαν οι πιθανές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την ιδιωτική ζωή, την αξιοπρέπεια, την προστασία του καταναλωτή και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Δεύτερον, εξετάσθηκε η κοινωνική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως ως προς τις επιπτώσεις της στην κοινωνική ένταξη και στο μέλλον της εργασίας.



Ο Αντιπρόεδρος κ. Ansip παρότρυνε τους συμμετέχοντες να συνεχίσουν να δεσμεύονται στο θέμα αυτό συμβάλλοντας στις εν εξελίξει πρωτοβουλίες της Επιτροπής σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως μέσω της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Τεχνητής Νοημοσύνης που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα. Η Συμμαχία Τεχνητής Νοημοσύνης είναι μια κοινότητα ενδιαφερομένων μερών που συναντώνται μέσω επιγραμμικού φόρουμ για να συμμετάσχουν σε μία ευρεία και ανοικτή συζήτηση με αντικείμενο όλες τις πτυχές της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και τις επιπτώσεις της.



Η ευνόηση του πολυμερούς διαλόγου σχετικά με τους τρόπους προώθησης της καινοτομίας της τεχνητής νοημοσύνης για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η υιοθέτησή της, καθώς και η διαμόρφωση των μελλοντικών συζητήσεων πολιτικής, είναι μια δέσμευση που ανελήφθη στην πρόσφατη G7's Charlevoix Common Vision for the Future of Artificial Intelligence. Αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την τεχνητή νοημοσύνη και της δήλωσης συνεργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη που υπεγράφη από 28 ευρωπαϊκές χώρες.







Ιστορικό



Η σημερινή συνάντηση υψηλού επιπέδου με εκπροσώπους φιλοσοφικών και μη ομολογιακών ενώσεων είναι η όγδοη κατά σειρά που δρομολόγησε η Επιτροπή από το 2009, όταν κατοχυρώθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 17 της ΣΛΕΕ) ο διάλογος με εκκλησίες και θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη ομολογιακές ενώσεις. Ο διάλογος εμπίπτει στην αρμοδιότητα του πρώτου αντιπροέδρου κ. Timmermans. Κάθε έτος, οι συναντήσεις αυτές έχουν ως αντικείμενο διάφορα επίκαιρα ζητήματα. Σε προηγούμενα έτη, ο πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Timmermans κάλεσε τους συμμετέχοντες σε χρήσιμες συζητήσεις με θέμα «Ζούμε μαζί ξεπερνώντας τις διαφωνίες μας» το 2015, «Μετανάστευση, ενσωμάτωση και ευρωπαϊκές αξίες» το 2016 και «Το μέλλον της Ευρώπης» το 2017.



Στις 25 Απριλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Επιτροπή προτείνει μια προσέγγιση με τρία σκέλη με στόχο την αύξηση των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, την προετοιμασία σε κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και τη διασφάλιση κατάλληλου δεοντολογικού και νομικού πλαισίου. Η Επιτροπή μεριμνά ιδίως ώστε να μην παραμερισθεί κανείς στον ψηφιακό μετασχηματισμό και αυτές οι νέες αυτές τεχνολογίες να βασισθούν σε αξίες. Όπως κάθε τεχνολογία που επιφέρει αλλαγές, ορισμένες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να εγείρουν νέα δεοντολογικά και νομικά ζητήματα.



Στο πλαίσιο της παρούσας πρωτοβουλίας, η Επιτροπή θα υποβάλει, μέχρι τα τέλη του 2018, δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές για την τεχνητή νοημοσύνη, με βάση τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως η προστασία και η διαφάνεια των δεδομένων και στηριζόμενη στο έργο της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών.



Για να συμβάλει στην εκπόνηση αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών και να διατυπώσει συστάσεις, η Επιτροπή όρισε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη.