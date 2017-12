Η HP Ολοκλήρωσε την Εξαγοράτης Μονάδας Επαγγελματικών Εκτυπωτών της Samsung Electronics Co., Ltd.

Η HP Inc. (NYSE: HPQ), ο παγκόσμιος ηγέτης του printing, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του τμήματος επαγγελματικών εκτυπωτών της Samsung Electronics Co., Ltd. με μια συμφωνία που φτάνει σε αξία τα $1.05 δισ. δολάρια.Το A3 αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη ευκαιρία ανάπτυξης για την HP στην επαγγελματική εκτύπωση. Ο συνδυασμός με τη Samsung επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο της HP, επιταχύνει την ικανότητά της να διαταράξει την κατηγορία μεγέθους 55 δις δολαρίων, όπου ανήκει το Α3, με την ανώτατη πολυλειτουργική τεχνολογία εκτύπωσης και ενδυναμώνει την ήδη ηγετική θέση της εταιρείας στο Α4 laserprinting .Ακόμη, η Samsung φέρνει μαζί της την αποτελεσματική πνευματική της ιδιοκτησία με περισσότερες από 6,500 πατέντες εκτύπωσης και παγκοσμίου κλάσης εργατικό δυναμικό σχεδόν 1,300 ερευνητών και μηχανικών που εξειδικεύονται στην τεχνολογία laser, στο imaging electronics, στις προμήθειες και τα αξεσουάρ.«Καθώς πυροδοτούμε μια αναγέννηση στην εκτύπωση, είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε κοντά τα καλύτερα και λαμπρότερα ταλέντα της βιομηχανίας», είπε ο Dion Weisler, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της HP Inc. «Μαζί, βασιζόμενοι σε πάνω από 30 χρόνια ηγεσίας στο χώρο της εκτύπωσης, εργαζόμαστε ώστε να επιταχύνουμε την στρατηγική μας, να χαράξουμε νέες ευκαιρίες στην αγορά, και να παρέχουμε στους πελάτες μας μοναδικές και ιδιαίτερα καινοτόμες λύσεις εκτύπωσης».Με την Samsung, η HP πλέον προσφέρει ένα από τα πιο δυναμικά χαρτοφυλάκια της αγοράς σε ό,τι έχει να κάνει με τους Α3 πολυλειτουργικούς εκτυπωτές που πετυχαίνουν την απλότητα ενός εκτυπωτή σε συνδυασμό με υψηλής απόδοσης φωτοτυπικά μηχανήματα. Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο, που περιλαμβάνει επόμενης γενιάς PageWide τεχνολογία, προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη υπηρεσιών διαχείρισης εγγράφων και εκτυπώσεων, καθώς τα μοντέλα μετατρέπονται από συμβατικά σε συγκεντρωτικά. Οι πελάτες θα έχουν περισσότερες επιλογές που θα εξασφαλίζουν αξιοπιστία και λειτουργικότητα, με μικρότερο κόστος απόκτησης και έγχρωμης εκτύπωσης. Το συνδυαστικό χαρτοφυλάκιο επιπλέον προσφέρει ασύγκριτη ασφάλεια, όπως αυτή των HP Connection Inspector, HP Sure Start, Run-time intrusion detection και whitelisting, καθιστώντας τους τους πιο ασφαλείς εκτυπωτές παγκοσμίως.Η HP θα παρέχει μεγαλύτερη οικονομική καθοδήγηση σχετικά με τα έσοδα τους στο Q4 για το 2017. Σύμφωνα με όσα ορίζει η συμφωνία, η Samsung θα επενδύσει σε μετοχικά κεφάλαια με ποσά από 100 ως 300 εκατ. δολάρια μέσω εξαγορών στην ελεύθερη αγορά.