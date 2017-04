Η ομάδα του 26ου ΓΕΛ Αθηνών κατέκτησε την πρώτη θέση στο μαθητικό διαγωνισμό διαστημικής τεχνολογίας «CanSat in Greece 2017»

Η ομάδα CAN.I.S του 26ου ΓΕΛ Αθηνών (Μαρασλείου) κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του πανελλήνιου διαγωνισμού διαστημικής τεχνολογίας «CanSat in Greece 2017» και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό «Cansats in Europe», που ξεκινάει στη Γερμανία στις 28 Ιουνίου.Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η ομάδα Solaris Sat CanSat Team από το Πρότυπο Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης και την τρίτη η ομάδα Zephyrus Cansat - Ioannina Τeam από το 7ο Λύκειο Ιωαννίνων.Η διοργάνωση του «CanSat in Greece 2017» ήταν μία εθελοντική πρωτοβουλία φοιτητών μελών του IEEE NTUA Student Branch, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και το Corallia/Si-Cluster του ερευνητικού κέντρου «Αθηνά» και την Ακαδημία Αθηνών.Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε μαθητές, οι οποίοι κλήθηκαν να κατασκευάσουν ένα δορυφόρο σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού. Στην τελική φάση του διαγωνισμού οι συσκευές των μαθητών εκτοξεύθηκαν σε ύψος ενός χιλιομέτρου και εκτέλεσαν μία αποστολή που οι ίδιοι είχαν σχεδιάσει.Στην τελική φάση του διαγωνισμού, στο ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, συμμετείχαν ομάδες μαθητών από τα εξής σχολεία της Ελλάδας: 26ο Λύκειο Αθηνών (Μαράσλειος) CANIS, 7ο Λύκειο Ιωαννίνων – Zephyrus, 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης - Icaromenippus Quadro, 5ο ΓΕΛ Βύρωνα - v-space, Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Ν. Σμύρνης - Solaris Sat, Γενικό Λύκειο Θήρας – CanSant, Γενικό Λύκειο Γαζίου – CURIEosity, ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ Μεσολογγίου, ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής - Varvakeio Sat, Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη- Galacticus Prime.