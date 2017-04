Οι Ρώσοι εκπαιδεύουν ρομπότ να πυροβολεί με τα δυο χέρια

Το ανθρωποειδές ρομπότ της Ρωσίας, FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) έχει δημιουργηθεί με σκοπό να πάει στο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεται έτσι ώστε να μπορεί να πυροβολεί και με τα δυο χέρια.Πολλοί κατακρίνουν τους Ρώσους εκφράζοντας ανησυχίες για την δημιουργία ενός πραγματικού «Εξολοθρευτή». Ωστόσο, ο στόχος των δημιουργών του είναι να βελτιώσουν τις κινητικές δεξιότητες του ρομπότ και την διαδικασία λήψης αποφάσεων.Μέσα από το Twitter ο Dmitry Rogozin, αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ρωσίας, έγραψε «Robot platform F.E.D.O.R. showed shooting skills with two hands». Ωστόσο, ο ίδιος τονίζει πως δεν επιχειρούν να φτιάξουν τον Εξολοθρευτή, αλλά τεχνητή νοημοσύνη που θα έχει μεγάλη πρακτική σημασία σε διάφορους τομείς.Ο ίδιος ανάρτησε και ένα σύντομο video που δείχνει το FEDOR εν δράσει και έγραψε «Russian fighting robots – guys with iron nature».Το ρομπότ αναμένεται να ταξιδέψει στο διάστημα το 2021 και ίσως είναι ο μοναδικός επιβάτης στο ρωσικό Federation spacecraft. Έχει δημιουργηθεί από Android Technics και Advanced Research Fund, και ήδη έχει αποκτήσει αρκετές δεξιότητες. Γνωρίζει πως να χρησιμοποιεί κλειδιά και διάφορα εργαλεία, να βιδώσει μια λάμπα, αλλά και να οδηγεί ένα αυτοκίνητο. Αρχικά δημιουργήθηκε για να συμμετέχει σε επιχειρήσεις διάσωσης και στη συνέχεια για στρατιωτικούς σκοπούς.