Καφετιέρες κατασκοπεύουν την κυβέρνηση σύμφωνα με γερουσιαστή των ΗΠΑ

Είναι δυνατό η ταπεινή καφετιέρα σε μια γωνία του γραφείου ή της κουζίνας να συνιστά σοβαρό κίνδυνο εθνικής ασφαλείας; Είναι και παραείναι, σύμφωνα με έναν αμερικανό γερουσιαστή, εάν η καφετιέρα είναι «έξυπνη» και μπορεί να διασυνδεθεί στο ίντερνετ.Καλωσήλθατε στον θαυμαστό νέο κόσμο της πανταχού παρούσας καχυποψίας (έως βαθμού παράνοιας...), εξαιτίας του «Internet of Things» που επιτρέπει τη διασύνδεση και την επικοινωνία μεταξύ κάθε είδους ηλεκτρονικών αισθητήρων και αντικειμένων, από τα αυτοκίνητα, τους θερμοστάτες και τα ψυγεία έως τα ρομπότ, τις κάμερες και τις καφετιέρες ή τις τοστιέρες.Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Κόρι Γκάρτνερ του Κολοράντο, ο οποίος μάλιστα είναι επικεφαλής της ομάδας κυβερνοασφάλειας της Γερουσίας, σύμφωνα με τη βρετανική «Ντέιλι Μέιλ», προωθεί σε διακομματικό επίπεδο μια νέα νομοθεσία, με στόχο να καταστήσει το Internet of Things πιο ασφαλές κατ' αρχήν για τα γραφεία της αμερικανικής κυβέρνησης.Μεταξύ άλλων, οι συσκευές (ακόμη και οι καφετιέρες) που στο μέλλον θα προμηθεύονται οι διάφορες κρατικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί η πιθανότητα να αποτελέσουν «κερκόπορτα» για κάποιον χάκερ ή ξένο πράκτορα.Η εταιρεία ερευνών σε θέματα τεχνολογίας Gartner εκτιμά ότι έως το τέλος του 2017 θα υπάρχουν 8,4 δισεκατομμύρια διασυνδεμένες συσκευές, κατά 31% περισσότερες από ό,τι το 2016, ενώ το 2020 ο αριθμός τους προβλέπεται να αυξηθεί στα 20,4 δισεκατομμύρια. Κάποιες από αυτές, σύμφωνα με τους καχύποπτους, μπορεί να κατασκοπεύουν τους χρήστες τους ή όποιον άλλο βρίσκεται τριγύρω.«Αυτές οι συσκευές Internet of Things μπορούν να παραβιασθούν από χάκερ. Μπορείς να προσπαθήσεις να ελέγξεις συστήματα και όργανα μέσω αυτών. Και σίγουρα μπορείς να διαβάζεις τι κάνουν οι άνθρωποι που τις έχουν, ακόμη και να ακούσεις και μια συνομιλία που έχουν», δήλωσε ο Γκάρτνερ.Σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί πρόσθετη πηγή ανησυχίας το γεγονός ότι αρκετές διασυνδεμένες στο διαδίκτυο συσκευές εισάγονται από άλλες χώρες και έτσι μπορεί να κρύβουν έξτρα κινδύνους ασφαλείας. Ο Γκάρτνερ ευελπιστεί ότι, αφού υιοθετηθεί για τις κυβερνητικές υπηρεσίες, η νέα νομοθεσία θα επεκταθεί και στις «έξυπνες» συσκευές που πωλούνται στον ιδιωτικό τομέα.