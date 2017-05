Μαθητές έφτιαξαν σεισμογράφους και βραβεύθηκαν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Την Τρίτη 9 Μαΐου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», για δεύτερη φορά, το Microsoft Summit με θέμα «Digitize.Disrupt.Drive». Στο συνέδριο διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες τόσο τις γνώσεις όσο και τις εμπειρίες τους, κάνοντας εισηγήσεις για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας. Στόχος του συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει τις σύγχρονες επιχειρήσεις να καινοτομήσουν, να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν στην εποχή του «ψηφιακού μετασχηματισμού».Το Microsoft Summit θα έχει δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη αφορά την επιρροή που έχουν οι ψηφιακές εξελίξεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο στη ζωή του ανθρώπου όσο και στο επιχειρείν. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως το Internet of Things και η Τεχνητή Νοημοσύνη, για την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, με παραδείγματα από κορυφαίες εταιρείες.Εκτός από τις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες, το 2ο Microsoft Summit θα δώσει τη δυνατότητα, σε όσους το παρακολουθήσουν, να ενημερωθούν, μέσω live demos, για σημαντικές καινοτομίες και ενημερώσεις στο χώρο της τεχνολογίας, όπως τα Internet of Things, Cognitive Services, Productivity in Action και Ασφάλεια.Την εκδήλωση υποστηρίζουν ως χρυσός χορηγός οι Cosmote και Logicom, ως μεγάλοι χορηγοί οι Alpha Bank, Atcom, Eurobank, Info Quest Technologies, Oktabit, Samsung και Volvo, ως χορηγοί οι Accounting Solutions Network, Dynamic Integrated Solutions, interworks.cloud, Real Consulting, SiEBEN, Space και Vedicor, ως υποστηρικτές οι Lease Plan και Μetlife, και ως start-up συνεργάτες οι ContactPigeon, iTrack και Socital. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα των Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ΣΕΠΕ και ΣΕΒ.