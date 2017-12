Microsoft: «Τα passwords είναι άχρηστα»

Η Microsoft είναι μια από τις εταιρείες που προσπαθούν να αντικαταστήσουν τους κωδικούς πρόσβασης όχι μόνο με τα πιο ασφαλή συστήματα ελέγχου ταυτότητας αλλά και με λύσεις που είναι πιο βολικές και εύχρηστες.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Windows Hello, το οποίο χρησιμοποιείται για την προστασία των συσκευών Windows 10 και η Microsoft επισημαίνει τις προσπάθειές της να αυξήσει το ποσοστό συσκευών με δυνατότητα βιομετρίας.Η Microsoft αναφέρει μάλιστα ότι το Windows Hello έχει ήδη αποδειχθεί ένα επιτυχημένο σύστημα ασφαλείας αποκαλύπτοντας ότι σχεδόν το 70% των Windows 10 συσκευών με τέτοιες δυνατότητες επιλέγουν τα Windows Hello έναντι των παραδοσιακών κωδικών πρόσβασης.Κατά έναν ειρωνικό τρόπο όμως, τα Windows Hello αποδείχθηκαν ευκολότερος στόχος hacking, στο πλαίσιο ενός πειράματος που διεξήχθη από Γερμανούς ερευνητές ασφάλειας. Το γεγονός αυτό μας κάνει μεγάλη εντύπωση δεδομένου ότι οι πιο πρόσφατες εκδόσεις των Windows 10 εισήγαγαν νέα χαρακτηριστικά που εμποδίζουν την πλαστογράφηση φωτογραφιών εάν είναι διαθέσιμο το απαραίτητο υλικό.Η Microsoft εξετάζει επίσης τα πλεονεκτήματα της αντικατάστασης των κωδικών πρόσβασης με εφαρμογές όπως ο Μicrosoft Authenticator που είναι διαθέσιμες σε Android και iOS για την παροχή εύκολης πιστοποίησης με PIN ή δακτυλικό αποτύπωμα.«Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να δοκιμάσουν τις εφαρμογές και να δουν μόνοι τους ότι είναι ευκολότερο να χρησιμοποιηθούν από τους κωδικούς πρόσβασης.» αναφέρει εκπρόσωπος της Μicrosoft. Συνεχίζοντας τόνισε ότι αν και οι χρήστες φοβούνται να δοκιμάσουν τις νέες τεχνολογίες με την δικαιολογία ότι είναι πιο περίπλοκες, η Μicrosoft εγγυάται ότι είναι καλύτερες και πιο απλές.Η Μicrosoft υπογραμμίζει τελικά τη δέσμευσή της να βοηθήσει τους πελάτες να μεταναστεύσουν σε αυτό που αποκαλεί «έναν κόσμο χωρίς κωδικό πρόσβασης» παρέχοντας εναλλακτικές λύσεις για την ασφάλεια των συσκευών.Η Μicrosoft δεν είναι η μόνη που επιζητά τη βιομετρική πιστοποίηση, καθώς και άλλοι τεχνολογικοί γίγαντες επενδύουν σε τέτοια συστήματα, συμπεριλαμβανομένης και της Apple.