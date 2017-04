Music World Expo Conferences: η πλήρης θεματολογία – Οι εγγραφές άνοιξαν…

Χθες ανακοινώθηκαν οι θεματικές ενότητες και οι σχετικές υποενότητες των Music World Expo Conferences, που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της έκθεσης Music World Expo 2017 στο Ζάππειο Μέγαρο, την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Μαΐου 2017.Η νέα αυτή δραστηριότητα είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης ενασχόλησής των διοργανωτών με τον κλάδο της μουσικής βιομηχανίας, των επαγγελματικών ηχητικών συστημάτων και του επαγγελματικού φωτισμού, σαν διοργανωτές της έκθεσης Music World Expo αλλά και του on line magazine alive.grΣκοπός αυτής της δραστηριότητας στην οποία υπεύθυνοι είναι οι δημοσιογράφοι Βασίλης Λαδονικόλας, Γιάννης Ριζόπουλος, Δημήτρης Σταματάκος και άλλοι δημοσιογράφοι τεχνολογίας & ειδικού τύπου, είναι η παρουσίαση και ανάλυση θεμάτων σε συνεδριακό περιβάλλον, με τη συμμετοχή ενός διευρυμένου κοινού που αναζητά έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση από τους «ειδικούς» του κλάδου.Η αρχή αυτής της δραστηριότητας θα πραγματοποιηθεί στη φετινή έκθεση Music World Expo 2017 (19-21 Μαΐου, Ζάππειο Μέγαρο) με την διοργάνωση 4 θεματικών ενοτήτων που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το περιεχόμενο της έκθεσης.Η εν λόγω ενότητα θα περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:- «Βασική ακουστική χώρων (διασκέδασης, εστίασης, ψυχαγωγίας κλπ.) και κατάλληλο audio set-up»Εδώ θα αναλύσουμε τα βασικά για την ακουστική χώρων και την ορθή επιλογή / εγκατάσταση / διαχείριση / λειτουργία ενός συστήματος.Οι εισηγητές θα εστιάσουν αρκετά στις ανάγκες των επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για την ποιότητα του ήχου στο χώρο τους, θεωρώντας την ως προϋπόθεση για ένα αρμονικό περιβάλλον διασκέδασης και ψυχαγωγίας.- «Οι πρώτοι κουφοί 40άρηδες; Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χτυπάει 'καμπανάκι' για τη γενιά του iPod...»Ανάλυση από ειδικούς για τις συνέπειες της ακρόασης σε υψηλές στάθμες με τη χρήση ακουστικών…- «Εισαγωγή με tips και συμβουλές στα βασικά των audio μετρήσεων»Αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ίσως το πιο hardcore topic του συνεδρίου καθώς απευθύνεται στους επαγγελματίες και τους πιο μυημένους στο audio και τα μετρητικά συστήματα.Ζούμε αναμφίβολα στην εποχή της εικόνας που αποτελεί πλέον το κυρίαρχο στοιχείο και στον απαιτητικό κλάδο του entertainment αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Διερευνούμε όλες τις νέες τάσεις μιας βιομηχανίας που τείνει να πάρει τα ηνία στον τομέα των επενδύσεων του κλάδου (entertainment, Live, touring) και αποτελεί το νέο must για μικρά και (κυρίως) για μεγάλα venues.Το εν λόγω πάνελ θα κληθεί να αναλύσει πως επηρεάζεται αντίστοιχα και ο φωτισμός στο χώρο του entertainment, αλλά και ποιες είναι οι νέες τεράστιες δυνατότητες του κλάδου του φωτισμού στον τομέα του installation και του αρχιτεκτονικού φωτισμού σε συνάρτηση με τις νέες φωτεινές πηγές και τα εξελιγμένα LED χαμηλότερης κατανάλωσης…Στην εν λόγω ενότητα θα γίνει αναφορά στις ραγδαίες εξελίξεις στα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα μας (και όχι μόνο), στην πολυπλοκότητα που συνοδεύει πλέον τον σύγχρονο τρόπο διάθεσης, προώθησης και αμοιβής του μουσικού έργου μέσα από διαδικτυακές μουσικές πλατφόρμες (όπως το YouTube, το Spotify, το Soundcloud και πολλές άλλες), ενώ το πάνελ θα αναλύσει τις νέες τάσεις που αφορούν τους τομείς του Music Publicity και του Streaming, μεταξύ άλλων.Φυσικά θα αναλυθούν και όλα τα νέα δεδομένα όσον αφορά τους παραδοσιακούς τρόπους διανομής του μουσικού έργου μέσω των συμβατικών φορμά που αναβιώνουν.Το ευρείας σύνθεσης πάνελ που θα ασχοληθεί με τα παραπάνω θέματα θα στελεχωθεί από εκπροσώπους όλων των σταδίων της αλυσίδας της δημιουργίας, παραγωγής και διάθεσης του μουσικού έργου (καλλιτέχνες, μουσικοί, μουσικοί παραγωγοί, στελέχη δισκογραφικών εταιριών, στούντιο ηχογράφησης, νομικοί με εξειδίκευση στα πνευματικά δικαιώματα, στελέχη διαδικτυακών μέσω προώθησης της μουσικής σύνθεσης και δημιουργίας, αρμόδιοι εκ μέρους της Πολιτείας, εταιρείες Music Publicity κλπ).Η συνεδριακή ενότητα έχει ως σκοπό την ανάδειξη του επαγγέλματος των DJ, τις νέες τάσεις που συνδέονται με την μουσική τεχνολογία και την μετάλλαξη του σε καλλιτέχνη μουσικό.Το πάνελ θα φιλοξενήσει επώνυμους DJ’s που θα αναλύσουν την εμπειρία τους σε σχέση με την μετεξέλιξη του επαγγέλματος.Στην εν λόγω ενότητα θα γίνει αναφορά σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν τη Μουσική Τεχνολογία, τα DAW’s, την παραγωγή μουσικής, το mobile και on line recording κλπ.Το ευρείας σύνθεσης πάνελ θα στελεχωθεί από καταξιωμένους και έμπειρους μουσικούς – μουσικοτεχνολόγους, μηχανικούς ήχους, παραγωγούς κλπ.