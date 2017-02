Όμιλος ΟΤΕ: Αυξάνει σε €1,5 δισ. τις επενδύσεις σε οπτική ίνα και δίκτυα νέας γενιάς έως το 2020

Σε €1,5 δισ. αυξάνει ο Όμιλος ΟΤΕ τις επενδύσεις του για την ανάπτυξη Δικτύων Νέας Γενιάς σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία την τετραετία 2017-2020. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο Όμιλος αυξάνει κατά €200 εκατ. το επενδυτικό του πλάνο, περνώντας οπτικές ίνες και συμβάλλοντας στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. Έχοντας ήδη επενδύσει πάνω από €2 δισ. την περασμένη εξαετία, ο Όμιλος είναι, με διαφορά, ο μεγαλύτερος επενδυτής σε υποδομές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται οι επιπλέον επενδύσεις του Ομίλου για φάσμα και υπηρεσίες τηλεόρασης.Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Δημιουργούμε τα δίκτυα του μέλλοντος, που θα καλύψουν τις ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Συμβάλλουμε στην εθνική προσπάθεια για ανάκαμψη, αναπτύσσοντας υποδομές που θα δώσουν ώθηση στην ελληνική οικονομία και θα δημιουργήσουν προοπτικές ανάπτυξης. Είναι στρατηγική μας απόφαση να αυξήσουμε τις επενδύσεις μας σε €1,5 δισ. έως το τέλος του 2020, ώστε να πετύχει η χώρα μας τους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε. για την ευρυζωνικότητα. Με την τεχνολογία επιδιώκουμε να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους.»Επενδύοντας δυναμικά, μέσα στο 2017 ο Όμιλος ΟΤΕ σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω τα δίκτυα νέας γενιάς, αυξάνοντας την πληθυσμιακή κάλυψη, ενισχύοντας τις ταχύτητες mobile internet και προσφέροντας νέες δυνατότητες και υπηρεσίες.Στη σταθερή, ο Όμιλος ΟΤΕ περνάει οπτικές ίνες για να διαθέσει μέσα στη χρονιά υπερυψηλές ταχύτητες στο σταθερό internet μέσω της τεχνολογίας Vectoring, μόλις αυτό επιτραπεί από τη ρυθμιστική αρχή. Ήδη, παρέχει πρόσβαση σε ταχύτητες VDSL έως και 50 Mbps στο 46% του πληθυσμού, με την κάλυψη του δικτύου VDSL COSMOTE να αυξάνεται συνεχώς. Τελικός στόχος και αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών σχεδίων του Ομίλου ΟΤΕ είναι η οπτική ίνα να φτάσει στο σπίτι (Fiber to the Home).Στην κινητή, η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου COSMOTE 4G ανέρχεται ήδη σε 93%, παραμένοντας Νο1 με μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό, και του δικτύου 4G+ σε 82%. Πρόσφατα, ο Όμιλος έκανε διαθέσιμες στους καταναλωτές, πρώτος στην Ελλάδα και από τους πρώτους στον κόσμο,ταχύτητες έως και 500 Mbps σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές. Χάρη στις επενδύσεις του Ομίλου, η επέκταση της υπηρεσίας σε όλη τη χώρα θα προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς.Μέσα στο 2017 θα ολοκληρωθεί και το έργο Rural Broadband για την διάθεση ευρυζωνικών υπηρεσιών σε 2.247 απομακρυσμένες περιοχές στη Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Tο έργο προχωράει με γοργούς ρυθμούς έχοντας φτάσει ήδη το 90% της κατασκευής του, ενώ ταχύτητες VDSL έως 50Mbps έχουν ήδη διατεθεί εμπορικά σε πάνω από 250 οικισμούς. Το έργο σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και υλοποιείται μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.Τέλος, εντός του 2017 αναμένεται να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο μετασχηματισμού του δικτύου σταθερής σε All IPσε όλο το εύρος των υποδομών και των υπηρεσιών του Ομίλου. Στόχος του είναι η καλύτερη εμπειρία του πελάτη με την παροχή κορυφαίας ποιότητας ΙP τηλεφωνίας, high definition (HD) voice και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, αλλά και η λειτουργική αποδοτικότητα.