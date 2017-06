Πρωτιά σε διεθνή διαγωνισμό για την ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής του 1ου ΓΕΛ Παπάγου και 1ου Γυμνασίου Παπάγου

Η ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής του 1ου ΓΕΛ Παπάγου και 1ου Γυμνασίου Παπάγου κατέκτησε την πρώτη θέση στο διεθνή μαθητικό διαγωνισμό θαλάσσιας ρομποτικής εξερεύνησης «Deep Ocean Research and Robotics Competition», που διοργανώθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Museum of Science Fiction» (Μουσείο Επιστημονικής Φαντασίας) στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τους εκπαιδευτικούς Μιχάλη Βαμβακάρη και Γιώργο Καλέμη και τους μαθητές Φίλιππο Αγγέλου και Παύλο Βλαζάκη, συμμετείχαν με το έργο «Hydrobot conversion to an electronically controlled robot vehicle» (Μετατροπή υδρομπότ σε ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ρομποτικό όχημα).«Ο διαγωνισμός είχε αυστηρές τεχνικές και σχεδιαστικές απαιτήσεις, που θα αποτελούσαν πρόκληση για τις περισσότερες ομάδες, αλλά η πρόταση του Παπάγου τις ικανοποίησε όλες. Από τη χρήση απλών φθηνών υλικών έως τη σχεδίαση με ανοικτή αρχιτεκτονική που επιτρέπει την ευελιξία της αποστολής, πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε από την πρόταση της ελληνικής ομάδας και άξιζαν στ' αλήθεια τη νίκη», δήλωσε η πρόεδρος του οργανισμού DOER Marine Λιζ Τέιλορ, που συνεργάσθηκε με το Μουσείο για τη διοργάνωση του διαγωνισμού.Η ελληνική ομάδα, μετά τη νίκη της, θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πρότασής της, ενώ τα ερευνητικά δεδομένα που θα προκύψουν, θα δημοσιευθούν στο περιοδικό «Journal of Science Fiction» του Μουσείου.Η ομάδα θα βραβευθεί στις 2 Σεπτεμβρίου σε ειδική τελετή στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Escape Velocity», που θα έχει ως θέμα «Ρομποτική, Υπολογιστές, Τεχνητή Νοημοσύνη και Drones».