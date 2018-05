Public: Περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας και των ηλεκτρονικών πωλήσεων το 2017

Μια ακόμη χρονιά δυναμικής ανάπτυξης κατέγραψε το 2017 η αλυσίδα καταστημάτων Public (Retail world Α.Ε.), μέλος του Ομίλου Olympia, η οποία πέτυχε εκ νέου αύξηση του κύκλου εργασιών της και βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε στα €241 εκατ. το 2017, από τα €234,3 εκατ. το 2016, σημειώνοντας αύξηση 2,85%. Ταυτόχρονα, η Public ενίσχυσε τη λειτουργική κερδοφορία της, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να ανέρχονται στα €3,445 εκατ. το 2017, έναντι € 3,049 εκατ. της χρήσης 2016, σημαντικά βελτιωμένα κατά 13%. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ενισχυμένης κερδοφορίας για την εταιρία.Τα ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας το 2017 συνδέονται με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων, την προσφορά νέων υπηρεσιών, τη συνεχή διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, που έφεραν μια δυναμική ανάπτυξη στο public.gr. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα πλέον συνεισφέρει με ποσοστό 20% στον κύκλο εργασιών της εταιρίας αναδεικνύοντας την έμφαση που δόθηκε για ακόμη μια χρονιά στις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Τα Public υποδέχθηκαν συνολικά 66,1 εκατ. επισκέψεις στο δίκτυο φυσικών καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο και στο e-commerce κανάλι τους προσφέροντας υψηλής ποιότητας πολύ-καναλική εξυπηρέτηση. Διαχειρίστηκαν, παράλληλα, 1.260.000 online παραγγελίες αποκλειστικά από το public.gr. Ταυτόχρονα εξυπηρέτησαν 115.000 παραγγελίες που πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεφώνου, ενώ ανταποκρίθηκαν σε 240.000 ερωτήματα μέσω των λογαριασμών της εταιρίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube), όπου διαθέτει 1 εκατ. followers.Η εταιρία ισχυροποίησε περαιτέρω τα μερίδιά της σε όλες τις στρατηγικές κατηγορίες προϊόντων, όπως κινητά τηλέφωνα, laptops, βιβλία, gaming και παιχνίδια, ενώ ακόμη περισσότεροι πελάτες προτίμησαν το 2017 τα καταστήματα Public για τις εποχικές αγορές τους, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση που καταγράφηκε στην ειδική κατηγορία Back to School. Μια ακόμη πρωτιά κατέγραψε η Public στη Black Friday, θεσμό που η ίδια εισήγαγε στην ελληνική αγορά, με 814.388 επισκέψεις στο ηλεκτρονικό κατάστημά της σε μία μόνο ημέρα.Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της Public (Retail world A.E.), ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κ. Χρήστος Καλογεράκης, σημείωσε: «Σε ένα ιδιαίτερα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ομάδα της Public κατάφερε το 2017 να ενισχύσει την κερδοφορία της, και να αυξήσει περαιτέρω τα μερίδιά της σε στρατηγικές κατηγορίες. Ταυτόχρονα το 2017 ήταν και μια χρονιά μεγάλης προετοιμασίας για την επόμενη τριετία. Ενδυναμώσαμε την ομάδα μας με νέα στελέχη, επενδύσαμε σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα εργαλεία, ενισχύσαμε ακόμα περισσότερο το δίκτυό μας εγκαινιάζοντας δύο concept stores στο Κολωνάκι και το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και τέλος δημιουργήσαμε το Public Office, τη δική μας πρόταση εταιρικών πωλήσεων. Το πλάνο μας για το 2018 υλοποιείται ήδη με δυναμική εκκίνηση την πρόσφατη ανακοίνωση της δημιουργίας του πρώτου Ελληνικού Marketplace στην Ελλάδα. Παράλληλα επεκτείνουμε την παρουσία μας στην κυπριακή αγορά, με νέο κατάστημα που θα ανοίξει σε λίγους μήνες στη Λευκωσία».Επενδύοντας σταθερά στο ανθρώπινο δυναμικό της σε όλη την Ελλάδα, η εταιρία συνέχισε να υλοποιεί το βραβευμένο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εσωτερικής δράσης «Δημιουργούμε. Εξελισσόμαστε. Κάνουμε τη διαφορά». Παράλληλα οι εργαζόμενοι παρακολούθησαν περισσότερες από 20.500 ώρες μαθημάτων για την κατάρτιση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης «Public School of Retail».Σε αναγνώριση της στρατηγικής, των επιμέρους δράσεων και της συνολικής παρουσίας της εταιρίας στον κλάδο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα, τα Public απέσπασαν και το 2017 σημαντικές διακρίσεις και βραβεία. Συγκεκριμένα, τα Public αναδείχθηκαν eRetailer of the Year και το Public.gr ως το καλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα για το 2017. Η εταιρία διακρίθηκε ακόμη στους τομείς της εξυπηρέτησης πελατών, του ανθρώπινου δυναμικού και της εταιρικής υπευθυνότητας, επιβεβαιώνοντας, γι’ ακόμη μια χρονιά, τη δυναμική της πορεία και τη συνεχή επένδυση στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της.