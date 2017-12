Spotify: Ποιο είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι του 2017

Το Spotify ανακοίνωσε τις λίστες με τους δημοφιλέστερους καλλιτέχνες, τραγούδια και είδη για το 2017 και η χρονιά ήταν ξεκάθαρα του Ed Sheeran.Το τραγούδι "Shape of You" του Ed Sheeran, το οποίο ήταν υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία "best solo pop performance" είναι το πιο δημοφιλές τραγούδι της υπηρεσίας, καθώς έγινε stream 1,4 δισ. φορές από τον Ιανουάριο που κυκλοφόρησε. Το album του Sheeran, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, Divide, έγινε stream 3,1 δισ. φορές και αποτελεί το δημοφιλέστερο album για το 2017.Τα παραπάνω νούμερα εκτόξευσαν τον Sheeran στην κορυφή , ο οποίος εκτόπισε τον Drake (στη 2η θέση), που ήταν ο δημοφιλέστερος καλλιτέχνης για το 2015 και το 2016. Οι πέντε κορυφαίοι καλλιτέχνες είναι όλοι άνδρες και την πεντάδα συμπληρώνουν οι The Weeknd, Kendrick Lamar και The Chainsmokers. Η πιο δημοφιλής γυναίκα καλλιτέχνης ήταν η Rihanna, η οποία ακολουθείται από την Taylor Swift, κάτι το οποίο προκαλεί εντύπωση, καθώς η μουσική της έγινε διαθέσιμη τον Ιούνιο.Η ημέρα με τις περισσότερες ακροάσεις ήταν η 13η Ιουνίου (ημέρα Τρίτη), ενώ 4 ημέρες νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος της Swift. Μέσα στο 2017 υπήρξε αύξηση 74% στις ακροάσεις hip-hop τραγουδιών και 110% των latin.Το Despacito αναπαράχθηκε 4,6 δισ. φορές στις μεγαλύτερες streaming πλατφόρμες (συμπεριλαμβανομένων YouTube και Spotify) και έσπασε το ρεκόρ του Sorry από τον Justin Bieber (2015).