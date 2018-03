Στην Ξάνθη η πρώτη «έξυπνη» πανεπιστημιούπολη στην Ελλάδα

Την πρώτη «έξυπνη πανεπιστημιούπολη»με χρήση της τεχνολογίας Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT) υλοποιεί η COSMOTE στην Ξάνθη, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.). Το πιλοτικό έργο αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η καινοτόμος τεχνολογία NB-IoT, για την υλοποίηση έξυπνων εφαρμογών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του νερού, αλλά και διαχείρισης του φωτισμού και του πετρελαίου θέρμανσης της πανεπιστημιούπολης.«Από τις επαναστατικές τεχνολογίες που φέρνει η νέα ψηφιακή εποχή, μπορούν να επωφεληθούν όλοι. Το Narrow-Band Internet of Things είναι το μέλλον του IoT. Επενδύουμε εντατικά ώστε η τεχνολογία αυτή να γίνει σύντομα διαθέσιμη σε όλη την Ελλάδα, μέσα από το δίκτυο COSMOTE. Μέσα από καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες αιχμής, που “τρέχουν” πάνω στα δίκτυά μας, δείχνουμε στην πράξη πώς με την τεχνολογία, μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο», δήλωσε ο Executive Director Network Planning & Devops Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γιώργος Τσώνης.«Το μέλλον του Δ.Π.Θ. συνεχίζει να χτίζεται επάνω στις προκλήσεις και στις επιταγές του μέλλοντος, επαναπροσανατολίζοντας τη στρατηγική του με βάση την καινοτομία, την έρευνα, την τεχνολογία, την νέα ψηφιακή εποχή, την στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας καθώς και την προσέλκυση χρηματοδότησης από φορείς τόσο του εσωτερικού (περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης, ιδιώτες) όσο και του εξωτερικού (Ε.Ε.). Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζουμε την συνεργασία μας με την COSMOTE για την ανάπτυξη της «έξυπνης πανεπιστημιούπολης» στις εγκαταστάσεις του Δ.Π.Θ. στην Ξάνθη ως την απαρχή μιας γόνιμης και μακροχρόνιας συνεργασίας. Το Δ.Π.Θ. εκτιμά ότι η τρέχουσα συνεργασία ενισχύει το ερευνητικό του προφίλ καθώς και την ηγετική παρουσία του στο χώρο της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, καθιστώντας το ως έναν από τους κορυφαίους ερευνητικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρυτανεύων του Δ.Π.Θ., Καθηγητής κ. Σταύρος Τουλουπίδης.Στο πλαίσιο της νέας πιλοτικής εφαρμογής ΝΒ-ΙοΤ, “Smart University Campus”, τοποθετήθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Δ.Π.Θ. ειδικός αισθητήρας μέτρησης της ποιότητας ατμόσφαιρας “Air Quality Monitoring”, που μετρά σε πραγματικό χρόνο θερμοκρασία, υγρασία, πίεση καθώς και διάφορα αέρια και μικρο σωματίδια και δίνει τη δυνατότητα καλύτερης σχεδίασης και ανάληψης κατάλληλων δράσεων για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.Για τη λύση “Smart Fuel Tank Management”, εγκαταστάθηκε συσκευή μέτρησης της στάθμης του πετρελαίου θέρμανσης που συμβάλλει στην αποφυγή υπερκατανάλωσης, την αποτροπή κλοπής καυσίμων και την αποτίμηση τιμολογίων. Η εφαρμογή αυτή στηρίζεται στη λύση της ελληνικής εταιρείας Fuelics και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ericsson.Επιπλέον, έγινε εγκατάσταση της λύσης “Water Quality Measurement”, που βοηθά στη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού των φοιτητών της Πανεπιστημιούπολης και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Wings.Τέλος, μέσα στο επόμενο διάστημα θα εγκατασταθεί η λύση“Smart Lighting”,που αξιοποιεί την τεχνολογία NB-IoT και βοηθά στην προσαρμογή του φωτισμού σε διαφορετικά επίπεδα έντασης ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.Το πιλοτικό έργο υλοποιήθηκε με τη συμβολή της θερμοκοιτίδας hub:raum της Deutsche Telekom, ενώ όλες οι λύσεις αξιοποιούν το δίκτυο NB-IoT COSMOTE για τη μεταφορά δεδομένων και την επικοινωνία μεταξύ συσκευών.Μέσω της τεχνολογίας NB-IoT, η διασύνδεση μεταξύ συσκευών όπως αισθητήρες, αυτοκίνητα, ρομπότ κλπ., γίνεται ευκολότερα και με χαμηλότερο κόστος, καθώς δεν απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισμού. Υπερτερεί σημαντικά σε ποιότητα και ασφάλεια σε σχέση με άλλες τεχνολογίες IoT, αφού η μετάδοση δεδομένων γίνεται μέσω δικτύου κινητής, γεγονός που επιτρέπει και την καλύτερη κάλυψη σε εσωτερικούς χώρους. Το NB-IoT εξελίσσεται μαζί με τις τεχνολογίες 4G, δίνοντας τη δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης, ώστε να συμπεριλάβει μεθόδους εντοπισμού θέσης, περιαγωγής, υπηρεσιών μετάδοσης πολυμέσων και πολλών ακόμη λειτουργιών, που θα εξελίξουν σημαντικά τις δυνατότητες του Internet of Things.Πρωτοπορώντας στη νέα πραγματικότητα που δημιουργούν οι έξυπνες λύσεις του Internet of Things, η COSMOTE επεκτείνει το δίκτυο της με τη νέα τεχνολογία NB-IoT, με στόχο τη διετία 2018-19 η πληθυσμιακή κάλυψη να αγγίζει το 95%. Ήδη, έχει υλοποιήσει πιλοτικό πρόγραμμα “Smart City” στην Πάτρα, εγκαθιστώντας εφαρμογές έξυπνου φωτισμού και έξυπνου parking, χρησιμοποιώντας πρώτη στην Ελλάδα και από τις πρώτες στην Ευρώπη, τεχνολογία NB-IoT.