TEDx University of Piraeus 2017: Εκπαίδευση και Τεχνολογία στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το TEDx University of Piraeus 2017 ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του και να υποδεχτεί το κοινό του για μία ημέρα γεμάτη ομιλίες, workshops και performances που θα το συναρπάσουν.Μετά το Πανεπιστήμιο Πειραιά (2013), το Δημοτικό Θέατρο (2014), τον ΟΛΠ (2015) και το πλοίο SS Liberty (2016) ήρθε η σειρά για ένα ακόμα venue, που δε θα μπορούσε να είναι άλλο από το πολιτιστικό κέντρο Μιχάλης Κακογιάννης που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς, την κύρια οδό που ενώνει τον Πειραιά με την Αθήνα ή αλλιώς το κεντρικό λιμάνι με την πρωτεύουσα.Μία τέτοια ένωση επιχειρεί και η φετινή θεματική του event. Μετά από το BELIEVE.ACT.CHANGE (2013), το Time Voyagers (2014), το Taming Waves (2015) και το Spectrum (2016),το όνομα του φετινού event θα είναι «Zero to Infinity», με βασικούς άξονες την Εκπαίδευση και την Τεχνολογία.Τα αρχικά του TED προέρχονται από τις λέξεις Technology, Entertainment και Design. Έτσι λοιπόν αφήνοντας πίσω μας mainstream θεματικές, όπως η επιχειρηματικότητα και οι νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν χιλιο-ειπωθεί, θα γνωρίσουμε πως ξεκινώντας από την εκπαίδευση, που είναι το δικό μας zero point και χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ή αλλιώς technology μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μία ανάβαση στο άπειρο (∞). Δύο πυλώνες που αλληλεξαρτώνται και μας οδηγούν στην εξέλιξη, στη δική μας προσωπική ανέλιξη, στο δικό μας Infinity.Αν λοιπόν θέλετε να είστε και εσείς κομμάτι του TEDx Univeristy of Piraeus 2017 κάνοντας ένα μοναδικό ταξίδι ως το άπειρο, τότε δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο από το να παρευρεθείτε στις 28 Μαΐου 2017 στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και να παρακολουθήσετε το «Zero to Infinity».