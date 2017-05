Τεχνητή Νοημοσύνη vs Άνθρωπος 1-0

Μία ακόμη νίκη της Τεχνητής Νοημοσύνης «σε βάρος» της ανθρώπινης παρουσίας. Ο λόγος για το AlphaGo που έχει αναπτύξει η DeepMind της Google και πρόκειται για ένα πρόγραμμα που κατάφερε να νικήσει τον πρώτο από τους αγώνες του κινεζικού παιχνιδιού Go, ενάντια στον πρωταθλητή Κε Τζι.Το Go είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής που ξεκίνησε από την Κίνα και στο οποίο οι δύο παίκτες προσθέτουν εναλλάξ πέτρες στο ταμπλό, περικυκλώνοντας την περιοχή και φυλακίζοντας πέτρες του αντιπάλου τους με απώτερο σκοπό να προστατεύσουν τις δικές τους. Το Go φημίζεται για τους απλούς του κανόνες αλλά και για τη περίπλοκη στρατηγική που πρέπει να εφαρμόσουν οι παίκτες προκειμένου να κερδίσουν την παρτίδα. Η στρατηγική που πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι παίκτες θεωρείται ότι ξεπερνά άλλα παιχνίδια όπως το σκάκι. Η κάθε παρτίδα τελειώνει όταν και οι δύο παίκτες συμφωνήσουν ότι δεν υπάρχουν άλλες κινήσεις που μπορούν να γίνουν, ενώ η τελική βαθμολογία συγκροτείται από το μέγεθος της περιοχής που ελέγχει κάθε παίκτης και τον αριθμό των πετρών που κατάφερε να δεσμεύσει.Πέρυσι, το AlphaGo είχε σημειώσει ιστορική νίκη εναντίον του πρωταθλητή Λι Σε-Ντολ, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως ορόσημο για την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.Ο Κε Τζι περιέγραψε το AlphaGo ως τον «θεό των παικτών του Go», ενώ ο Ντέμις Χασάμπις, συνιδρυτής της DeepMind, ευχαρίστησε τον παίκτη για αυτόν τον σκληρό αγώνα. «Ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι και φάνηκε πόση προετοιμασία είχε κάνει ο Κε Τζι εν όψει του αγώνα», δήλωσε στο βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο ο Χασάμπις μετά τη λήξη του παιχνιδιού. «Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για εμάς να τον βλέπουμε να χρησιμοποιεί κινήσεις από προηγούμενα παιχνίδια του AlphaGo, ενώ θέλαμε να δούμε πώς το πρόγραμμα διαχειρίζεται τις δικές του στρατηγικές. Τρέφουμε τεράστια εκτίμηση για τον Κε Τζι που κατάφερε να σπρώξει το AlphaGo στα όριά του». Ο ίδιος προσέθεσε ότι απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή του σε τομείς της ιατρικής και της επιστήμης.Σχετικά με τον αγώνα ο Κε Τζι δήλωσε ότι υπήρξαν ορισμένες απροσδόκητες κινήσεις που τον εντυπωσίασαν. «Σοκαρίστηκα αρκετά από το γεγονός ότι υπήρξαν ορισμένες κινήσεις που δεν θα γίνονταν σε ένα παιχνίδι μεταξύ ανθρώπων», είπε και προσέθεσε ότι το AlphaGo είναι ένας «θαυμάσιος παίκτης», εντελώς διαφορετικός από πέρυσι.Το δεύτερο παιχνίδι πρόκειται να διεξαχθεί την Πέμπτη, ενώ ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.