Τι παίζει στο Netflix | Ιούνιος 2018

Η πλατφόρμα ανακοίνωσε και το πρόγραμμά της για τον Ιούνιο του 2018 με νέο περιεχόμενο στις πρωτότυπες σειρές της, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, τις πρωτότυπες παιδικές σειρές, αλλά και τις εβδομαδιαίες προβολές.





Στα 80s, μια παρέα κοινωνικά απροσάρμοστων γυναικών ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους ως οι “Λαμπερές Κυρίες του Wrestling”. Από την ομάδα του “Orange Is the New Black”.

















Tupac & Biggie (18/6/2018)

Unsolved: Tupac & Biggie

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX









Το Netflix συνεχίζει να εμπλουτίζει το περιεχόμενό του με περισσότερο νέο υλικό για νέες σειρές, αλλά και όσες έχουν ανανεωθεί.Από τους δημιουργούς του “The Matrix” και “Babylon 5” έρχεται αυτή η σειρά όπου 8 άνθρωποι μπορούν μέσω τηλεπάθειας να βιώσουν ίδια πράγματα.Σκληρός, πρώην κατάδικος, με φούτερ με κουκούλα, παλεύει να καθαρίσει το όνομά του και να σώσει τη γειτονιά του. Δεν έψαχνε για καβγά, αλλά όλοι χρειαζόμαστε έναν ήρωα.Επιζώντες και διασώστες αφηγούνται ιστορίες τρόμου, καλοσύνης και γενναιότητας από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου του 2015 στο Παρίσι.Για να τονώσουν την ερωτική τους ζωή, οι γιάπηδες Τζακ και Έμα προσλαμβάνουν μια συνοδό. Τα πράγματα παίρνουν αναπάντεχη τροπή όταν βγαίνουν στην επιφάνεια αισθήματα.Μια μοναχική γυναίκα εθισμένη σε ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας πιάνει φιλία με ένα party girl και μυείται σε έναν κόσμο γεμάτο συγκινήσεις και σκοτεινά μυστικά.Παρά τον προβληματικό γάμο, μια τραγική απώλεια, τα μπλακάουτ και τις δυσκολίες της μητρότητας, μια αστυνομικός στο Λονδίνο συνεχίζει να διαπρέπει στη σύλληψη δολοφόνων.Η Πακίτα, μία από τις καλύτερες ατζέντισσες της δεκαετίας του ‘90, χάνει ξαφνικά τον μεγαλύτερο πελάτη της και ψάχνει πλέον απεγνωσμένα να βρει νέους σταρΟ Κολτ δοκίμασε την τύχη του στον επαγγελματικό αθλητισμό, χωρίς επιτυχία. Αναγκάζεται να επιστρέψει στην οικογένειά του και στην αγροτική ζωή και να κάνει μια νέα αρχή. Unsolved:Μια αστυνομική σειρά, εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, που αφηγείται τις δύο μεγάλες αστυνομικές έρευνες που έγιναν για τη δολοφονία των Τούπακ Σακούρ και Μπίγκι Σμολς.Όταν μια έφηβη εξαφανίζεται από ένα χωριό κοντά στο Δάσος των Αρδεννών, η τοπική αστυνομία και μια ανήσυχη δασκάλα ξετυλίγουν σιγά σιγά το νήμα ανησυχητικών μυστικών.Ο Άλεξ Τρούλοβ τελειώνει το σχολείο και είναι αποφασισμένος να χάσει την παρθενιά του, κάτι για το οποίο ανυπομονούν η υπομονετική κοπέλα του και οι θεότρελοι φίλοι του.Δύο εξαντλημένοι και κακοπληρωμένοι βοηθοί προσπαθούν να απαλλαχθούν από τα αφόρητα αφεντικά τους και επινοούν σχέδιο που θα τους φέρει πιο κοντά. Το Σύνδρομο της Κυριακής (15/6/2018) Sunday’s Illness 35 χρόνια απουσίας. 10 ημέρες επανένωσης. Ένα επώδυνο ερώτημα. Για ορισμένες πληγές ο χρόνος δεν είναι γιατρειά.Μια σειρά ντοκιμαντέρ που ρίχνει φως στην πασίγνωστη υπόθεση δολοφονίας με ύποπτο το συγγραφέα Μάικλ Πίτερσον που, το 2001, κατηγορήθηκε ότι δολοφόνησε τη γυναίκα του.Ενώ η χρήση οπιούχων μαίνεται στις ΗΠΑ, τέσσερις άνδρες προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και να αποκαταστήσουν διαλυμένες σχέσεις, μετά από χρόνια κατάχρησης.Ένας εξαιρετικός πρώην σκοπευτής επιστρέφει στη δράση για να αποτρέψει τη δολοφονία του πρόεδρου των ΗΠΑ, αλλά σύντομα θα βρεθεί κατηγορούμενος για φόνο.Μια φοιτήτρια ιατρικής-ζόμπι προσπαθεί να παραμείνει άνθρωπος τρώγοντας εγκεφάλους στο νεκροτομείο, ενώ ανακαλύπτει το νέο της χάρισμα για την επίλυση εγκλημάτων.Για να αποτρέψει την καταστροφή η Κάρα Ντάνβερς αποκαλύπτει την πραγματική της ταυτότητα: είναι η ξαδέλφη του Σούπερμαν, η Σούπεργκερλ και προστάτιδα της Νάσιοναλ Σίτι.