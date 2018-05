Το COSMOTE DEALS for YOU καλωσορίζει την ΙΚΕΑ: -10% με αγορές άνω των 50€ κάθε Τρίτη και Πέμπτη

Συνεχίζοντας τις προσφορές για τους συνδρομητές της COSMOTE το πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU καλωσορίζει στους συνεργάτες του,την ΙΚΕΑ του ομίλου Φουρλή, προσφέροντας στους πελάτες σταθερής, κινητής και τηλεόρασης τη δυνατότητα να απολαμβάνουν -10% με αγορές άνω των 50€, κάθε Τρίτη και Πέμπτη.Πιο συγκεκριμένα, οι συνδρομητές COSMOTE, με τη χρήση ενός κωδικού COSMOTE DEALS for YOU YOU,που αποκτούν μέσω των εφαρμογών MyCOSMOTE ή WHAT’SUP ή μέσω SMS στο 19019 ή καλώντας στο 13019* από το σταθερό τους, καθώς και με την επίδειξη της κάρτας ΙΚΕΑ FAMILY μπορούν να επωφεληθούν της προσφοράς. Η προσφορά ισχύει για αγορές στα καταστήματα ή στο e-shop ΙΚΕΑ.Με πάνω από 50 αποκλειστικές προσφορές και συνεργάτες μεταξύ των οποίων τα Village Cinemas, τα καταστήματα Goody’s Burger House, τα καταστήματα everest, τα πρατήρια SHELL και η Hellenic Seaways, το COSMOTE DEALS for YOU, εμπλουτίζεται συνεχώς με μοναδικά προνόμια, για να καλύπτει περισσότερες καθημερινές ανάγκες των συνδρομητών COSMOTE.Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE DEALS for YOU