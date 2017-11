Tο New York College Platinum χορηγός στο Digital 360 - Game festival στις 25 και 26 Νοεμβρίου

[Δ.Τ.]Τι κάνει ένα Fun Festival πραγματικά «fun»; Το ίδιο αναρωτηθήκαμε κι εμείς και γι’ αυτό το λόγο καταλήξαμε σε ένα φεστιβάλ, με όλα όσα θέλουμε να κάνουμε και να βλέπουμε όταν περνάμε καλά!HOW TO HAVE FUNΣκοπός μας είναι να ντυθούμε σαν τους αγαπημένους μας χαρακτήρες σε καλοστημένα cosplay, να λιώσουμε games εντός και εκτός τουρνουά, να δούμε τα πιο σύγχρονα κινητά και gadgets, να χορτάσουμε retro και VR εμπειρίες, να δούμε τις δημιουργίες των artists, να απολαύσουμε επιτραπέζια παιχνίδια ή (γιατί όχι) ακόμη και να λύσουμε τους γρίφους ενός escape room!Ένα πραγματικό Fun Festival, όπως το Digital 360 Game Festival, είναι μια γιορτή για κάθε geek (κι όχι μόνο)!ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΟι πιο γνωστοί YouTubers & Game Streamers (AntonisX007GR, Dragoman, Ranting Greek Gamer, LPDudes, Κατερίνα ZGR, Dourvas Bros, Jack Lope, Retro Mario, DeadlyMuffin, Κώστας Teampls, Internet4u, Oldschool, Lefterono, 2Girls1Map, LamaGamesTV κ.ά), Cosplayers (Bullet Witch, RenePolumorfous, Constance Neverland, Hell-N, Highgness, Abyss κ.ά), Pro Gamers (Nivek), GameDevelopers (Pixel Reign) και όλη η κοινότητα L.A.R.P (Live Action Role Play) & τα μέλη του Star Wars Hellenic Academy, θα ανέβουν στη σκηνή και θα σας συναρπάσουν.Επίσης, το Comedy Lab με τους Θανάση Νάσκαρη, Mikeius, Χρύσα Κατσαρίνη, Blink Mike, Γιάννη Ρούσσο, Δημήτρη Δουκόγλου, Πάρη Ρούπο και Στέλιο Ανατολίτη, θα δώσει έναν πιο διασκεδαστικό τόνο με μοναδικά standup comedy acts, που θα προσφέρουν άφθονες στιγμές γέλιου!Έχεις φανταστεί ποτέ να βλέπεις την Ahri και το Naruto να «απεγκλωβίζονται» από το γρίφο ενός Escape Room, ώστε να συνεχίσουν τη βόλτα τους ανάμεσα σε PC, fantasy κοσμήματα, φορέματα με LEDs, board games και εξαιρετικές ομιλίες, όλα αυτά δίπλα σε άλλους χαρακτήρες από ταινίες, comics, anime, games και οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς;ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΦΑΝΤΑΖΕΣΑΙ... ΤΟ ΖΕΙΣ !!!Καθένας μας περνάει καλά με διαφορετικό τρόπο, και παράλληλα τόσο όμοιο… Μας αρέσει η μουσική, μας αρέσουν οι υπερήρωες, μας αρέσουν οι γρίφοι, το μυστήριο τα δώρα και, πάνω από όλα, μας αρέσει το gaming και η τεχνολογία.Γι’ αυτό θέλαμε ένα χώρο όπου θα υπάρχουν άφθονες κονσόλες και PC, ώστε να λιώσουμε τα νεότερα παιχνίδια (είτε επιλέξουμε να το κάνουμε χωρίς πίεση, είτε προτιμήσουμε τον έντονο ανταγωνισμό και την υπόσχεση των μεγάλων επάθλων των τουρνουά), να «ζήσουμε» τη δράση σε VR και βέβαια να γνωρίσουμε από κοντά τους Έλληνες developers και να δούμε από πρώτο χέρι τις δουλειές τους.Συνολικά, ένα Fun και Game Festival είναι ακριβώς αυτό. Είναι όλοι εμείς, μαζί, σε ένα χώρο γεμάτο από ενδιαφέροντα πράγματα.FUN: FANTASY & ACTIONΕίτε είσαι εκεί για το διαγωνισμό cosplay, τα gaming tournaments, το escape room, τις εκπαιδευτικές ομιλίες, τα happenings, τους μπιτάτους ήχους του DJ, τους happy hour χορηγούς ή απλά τη γεμάτη παρέα, μπορείς να είσαι σίγουρος και σίγουρη ότι θα περάσεις καλά!Η ηλικία δε μετράει (άλλωστε το retro -που σε ταξιδεύει στο χρόνο- είναι ένα από τα trends αυτή τη στιγμή), γι ’αυτό και θα ταιριάξεις γάντι στην παρέα είτε είσαι 15 είτε είσαι… νέος με 10, 20, 30 ή 40 χρόνια πείρα!Ακόμα και οι πιο μικροί φίλοι μας θα απολαύσουν τα όμορφα κοστούμια, τον πολύ κόσμο και όλα τα φανταστικά πράγματα με τα οποία θα γεμίσει το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου το Σαββατοκύριακο 25 & 26 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια του Digital 360 Game Festival.Ε, και δεν θα είναι λίγοι αυτοί που θα φύγουν γεμάτοι δώρα (κινητά, gadgets, παιχνίδια, οθόνες, βιβλία, συλλεκτικές φιγούρες, αφίσες, T-shirts και πολλά ακόμη που θα σας περιμένουν για να γίνουν δικά σας)!ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ - ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ;Το Digital360 είναι δωρεάν, όπως όλα τα ωραία πράγματα στη ζωή!ΠΟΥ: Εκθεσιακό Κέντρο ΠεριστερίουΠΟΤΕ: 25 & 26 Νοεμβρίου Digital360: The fun festival is here !!! ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝWebsite: www.digital360.grΔωρεάν Εγγραφή: http://digital360.gr/forma-eggrafis/Facebook Page: Digital 360Event's Page: Digital 360 event