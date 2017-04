Βελτιώσεις στο Google Search για αξιόπιστο και καλύτερης ποιότητας περιεχόμενο

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα η Google ανακοίνωσε μια σειρά βελτιώσεων στο Google Search για να αναδείξει καλύτερης ποιότητας και αξιόπιστο περιεχόμενο.Αυτές συμπεριλαμβάνουν βελτιώσεις σε:Η Google έχει βελτιώσει τις μεθόδους αξιολόγησης και έκανε ενημερώσεις στον αλγόριθμο ώστε να αναδείξει πιο αξιόπιστο περιεχόμενο μέσω των οδηγιών του New Search Quality Rater και τις αλλαγές στην κατάταξη,Η Google δημοσιεύει την νέα πολιτική στο Κέντρο Βοήθειας (Help Center) ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί να μάθει περισσότερα για την αυτόματη συμπλήρωση (Autocomplete) και την προσέγγιση της Google για την αφαίρεση ακατάλληλων όρων αναζητήσεων.Για εκείνους που θέλουν να εντρυφήσουν σε αυτό λίγο περισσότερο, η Google πρόσφατα αναβάθμισε την ιστοσελίδα «Πώς Λειτουργεί η Αναζήτηση (How Search Works)» για να παρέχει περισσότερες πληροφορίες στους χρήστες και τους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων για την τεχνολογία πίσω από την Αναζήτηση.Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ανακοίνωση της Google εδώ:https://blog.google/products/search/our-latest-quality-improvements-search/