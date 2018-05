Vodafone Thank You: Εκπτώσεις σε αθλητικά είδη από την Cosmos Sport!

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και το μόνο που χρειάζεται είναι οι συνδρομητές Vodafone να πάρουν εύκολα και γρήγορα κωδικό μέσα από την ανανεωμένη εφαρμογή My Vodafone. Στη συνέχεια οι συνδρομητές μπορούν να εξαργυρώσουν τον κωδικό σε ένα από τα καταστήματα ή στο αντίστοιχο e-shop.











Μία νέα συνεργασία της Vodafone με την εταιρία λιανικής αθλητικών ειδών Cosmos Sport προστίθεται στο Vodafone Thank You, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών. Όλοι οι συνδρομητές Vodafone μπορούν να αγοράσουν επώνυμα Sports & Athleisure είδη και να επωφεληθούν από την έκπτωση του Vodafone Thank You.Συγκεκριμένα, οι συνδρομητές συμβολαίου κινητής και σταθερής Vodafone θα έχουν ειδική έκπτωση 15% στα 17 καταστήματα Cosmos Sport (eShop www.cosmossport.gr) και στα 5 καταστήματα Sneaker10 (και www.sneaker10.gr) όπου μπορούν να βρουν 90+ αγαπημένα brands όπως NIKE, adidas, Jordan, Reebok, Assics, Vans, Tommy Hilfiger κα.«Με το Vodafone Thank You, η Vodafone θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συνδρομητές της για την εμπιστοσύνη που της δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια και να τους προσφέρει ακόμη περισσότερα προνόμια. Πιστεύουμε πολύ σε αυτή τη νέα συνεργασία με την Cosmos Sport, τη μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών στην Ελλάδα και είμαστε ενθουσιασμένοι που δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να κάνουν τις αγορές τους σε προνομιακές τιμές», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Μουμούρης, Head of Youth & Mass Segment, Reward & IOT στη Vodafone Ελλάδας.«Είναι μεγάλη μας χαρά που ενώνουμε δυνάμεις με τη Vodafone και το πρόγραμμα thank you, καθώς μοιραζόμαστε ακριβώς την ίδια φιλοσοφία. Να προσφέρουμε μοναδικές επιλογές αθλητικών ειδών, ανώτερη εμπειρία στα καταστήματα & eShops μας, αλλά & να σεβόμαστε τον Έλληνα καταναλωτή» δήλωσε ο Νίκος Βαρβαδούκας, Chief Omnichannel Officer (Cosmos Sport, Sneaker10, SportsFactory, Soccer10).Το Vodafone Thank You μέσω προσεκτικά επιλεγμένων συνεργασιών, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους συνδρομητές της να απολαύσουν σε προνομιακές τιμές, προϊόντα και υπηρεσίες όπως ταξίδια, θέατρα, αγορές σε μεγάλα καταστήματα κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά στο www.vodafone.gr/thankyou