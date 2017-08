Διέρρευσαν τηλέφωνα και διευθύνσεις των ηθοποιών του Game of Thrones από χάκερς

Χάκερς κατάφεραν πρόσφατα και υπέκλεψαν στοιχεία του δικτύου HBO, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή των προσωπικών στοιχείων των ηθοποιών της σειράς Game of Thrones. Οι χάκερς υπέκλεψαν 1.5 terabytes δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων των επερχόμενων επεισοδίων της πασίγνωστης τηλεοπτικής σειράς, αλλά και δύο ακυκλοφόρητα επεισόδια των σειρών "Ballers" και "Room 104". Η Guardian αναφέρει ότι οι χάκερς ήδη έχουν δημοσιοποιήσει περίπου τα 3.4GB δεδομένων και ζητούν λύτρα από το HBO για να σταματήσουν τις διαρροές διαδικτυακώς.Εντός των αρχείων που υπέκλεψαν υπάρχουν σενάρια από πέντε επεισόδια Game of Thrones, τεχνικά έγγραφα, που περιγράφουν το εσωτερικό δίκτυο του HBO, καθώς και κωδικούς ασφαλείας διαχειριστών του δικτύου. Σύμφωνα με το The Verge, ένα έγγραφο περιλαμβάνει προσωπικά τηλεφωνικά νούμερα, διευθύνσεις κατοικιών και διευθύνσεις προσωπικών email από όλους τους ηθοποιούς της 7ης σεζόν του Game of Thrones, συμπεριλαμβανομένων των Peter Dinklage, Lena Heady και Emilia Clarke. Επιπρόσθετα υπάρουν πολλά εμπιστευτικά έγγραφα του αντι-προέδρου του δικτύου, Leslie Cohen.Το HBO ακόμα εξετάζει τα δεδομένα τα οποία έχουν διαρρεύσει, ενώ εκπρόσωπος του δικτύου δήλωσε στο Wired ότι "δεν έχουν λόγο να πιστεύουν ότι έχουν υποκλαπεί όλα τα email του δικτύου".Φαίνεται απίθανο να έχουν στα χέρια τους οι χάκερς και επεισόδια της σειράς. Παρόλο που έχουν υπάρχξει ήδη απειλές, μόνο τα σενάρια των επεισοδίων έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Το επεισόδιο που διέρρευσε νωρίτερα την προηγούμενη εβδομάδα δεν αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου χακαρίσματος, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.