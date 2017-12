YouTube Rewind 2017: Τα κορυφαία βίντεο στην Ελλάδα και τον κόσμο

Όπως κάθε χρόνο, σήμερα το YouTube μοιράζεται μαζί μας τις λίστες YouTube Rewind με τα πιο δημοφιλή μουσικά και τα κορυφαία συνολικά βίντεο στην Ελλάδα για το 2017. Οι λίστες αυτές λαμβάνουν υπόψη τους πολλούς παράγοντες, όπως τις προβολές (views) και τον αριθμό των κοινοποιήσεων (shares), σχολίων και likes που έκαναν φέτος οι Έλληνες χρήστες του YouTube.



Ρίχνοντας μια ματιά στα βίντεο αυτά, είτε πρόκειται για μουσική είτε όχι, παρατηρούμε την απόλυτη κυριαρχία του “Despacito”, καθώς το δημοφιλές τραγούδι του Luis Fonsi (που έχει ξεπεράσει τις 4 δισεκατομμύρια προβολές παγκοσμίως) βρίσκεται στην κορυφή της μουσικής λίστας, ενώ η ελληνική παρωδία του “Θες Παστίτσιο” από τον So Tiri είναι στην πρώτη θέση της λίστας με τα κορυφαία βίντεο.







Αξιοσημείωτη είναι, ακόμα, η κατάταξη Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως η Μαρίνα Σάττι με τη “Μάντισσα”, σε υψηλές θέσεις στη μουσική λίστα, καθώς επίσης κι εκείνη δημοφιλών δημιουργών, όπως ο Μάνος ή ο 2J, στη λίστα με τα κορυφαία βίντεο.



Πάντως, τα 10 κορυφαία μουσικά βίντεο δείχνουν την τάση των Ελλήνων να στηρίζουν πολύ την εγχώρια μουσική βιομηχανία. Δεν ξεχνούν ποτέ τον Παντελή Παντελίδη αλλά, παρόλα αυτά, τα ξένα hits δεν λείπουν από τις προτιμήσεις τους.



Με περισσότερους από 1,5 δισεκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες το μήνα, το YouTube είναι ο κορυφαίος παγκόσμιος προορισμός για online βίντεο και ο πόλος έλξης μια γενιάς που έχει μεγαλώσει παρακολουθώντας αυτό που θέλει, τη στιγμή που το θέλει και σε οποιαδήποτε εύκαιρη συσκευή.







Δείτε τις αναλυτικές λίστες για την Ελλάδα παρακάτω:



Κορυφαία Μουσικά Video:



1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2. Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

3. Μαρίνα Σάττι - ΜΑΝΤΙΣΣΑ

4. Κωνσταντίνος Αργυρός - Ξημερώματα | Konstantinos Argiros - Ksimeromata - Official VideoClip

5. Παντελής Παντελίδης - Καράβια Στο Βυθό

6. Βασίλης Δήμας - Ραγίζει η καρδιά μου - Official VideoClip

7. Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj& Ty Dolla $ign) (Official Music Video)

8. Νίκος Οικονομόπουλος - Ο Χαρακτήρας (LyricVideo)

9. DJ Khaled - Wild Thoughts ft. Rihanna, BrysonTiller

10. DuaLipa - New Rules (Official Music Video)







Κορυφαία Video:



1. So Tiri - Thes Pastichio Despacito-Greek Parody - Official Music Video-Thes Pastitsio/Θες Παστιτσιο

2. Manos - Καλοκαίρι (Official Video Clip)

3. "Είμαι Gay. Είμαι Αλβανίδα. Είμαι Πρόσφυγας."

4. Manos - ΜΑΝΑ ft. Ελληνίδα Μάνα (Official Video Clip)

5. FLoE - ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΡΑΓΚΜΠΙ

6. ΣΚΑΛΩΣΑΝ ΟΛΟΙ Μ' ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ!

7. Manos - Πιτόγυρο (Official Video Clip)

8. Cretan Survivor - Challenge Accepted

9. Ο γιος του Γιάννη Πλούταρχου τραγουδά και τρελαίνει κόσμο

10. ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ!



Δείτε τις Παγκόσμιες λίστες παρακάτω:



Επιπλέον, το Youtube αποκαλύπτει την λίστα με τα πιο δημοφιλή βίντεο αλλά και τα κορυφαία μουσικά βίντεο του 2017 σε παγκόσμιο επίπεδο, με βάση το χρόνο που οι χρήστες αφιέρωσαν για να τα παρακολουθήσουν, να τα κοινοποιήσουν, να τα σχολιάσουν, να δηλώσουν ότι τους αρέσουν κλπ. Από τα συγκινητικά μικρού μήκους και τα, όχι τόσο μικρά, ενημερωτικά animation βίντεο, μέχρι τους εντυπωσιακούς διαγωνισμούς ταλέντων, ο φετινός κατάλογος των κορυφαίων βίντεο παρουσιάζει την απίστευτη ποικιλία της δημιουργικότητας που μοιράζεται καθημερινά στο YouTube σε όλο τον κόσμο.



Συνολικά, τα 10 πιο δημοφιλή φετινά βίντεο έχουν περισσότερες από 630 εκατομμύρια προβολές, ενώ οι χρήστες αφιέρωσαν αθροιστικά περισσότερες από 40 εκατομμύρια ώρες παρακολουθώντας τα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τόσο παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης (από όλο τον κόσμο) όσο και νέες και καινοτόμες φωνές στην τέχνη και την ψυχαγωγία.







Κορυφαία Video:



1. Until we will become dust - Oyster Mask (THE MASK SINGER 2)

2. ED SHEERAN - Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography

3. Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect

4. Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer - America's Got Talent 2017

5. Ed Sheeran Carpool Karaoke

6. Lady Gaga's FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL

7. "INAUGURATION DAY" — A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration

8. history of the entire world, i guess

9. In a Heartbeat - Animated Short Film

10. Children interrupt BBC News interview - BBC News



Το 2017 καταρρίφθηκαν ορισμένα μεγάλα ρεκόρ στη μουσική, κυρίως από τους Luis Fonsi και Daddy Yankee και την τεράστια παγκόσμια επιτυχία τους. Το "Despacito" βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων μουσικών βίντεο του 2017 - όχι μόνο ως το μουσικό βίντεο που προβλήθηκε περισσότερο για το έτος, αλλά ως το κορυφαίο βίντεο όλων των εποχών στο YouTube. Πρόκειται για μια πραγματικά παγκόσμια λίστα, με τα 10 κορυφαία μουσικά βίντεο του 2017 να περιλαμβάνουν καλλιτέχνες από το Πουέρτο Ρίκο, την Κολομβία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Κούβα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Μεγάλη Βρετανία, ενώ 6 από τα βίντεο ανήκουν σε καλλιτέχνες που προέρχονται από τη Λατινική Αμερική, σε σχέση με το 2016 που ήταν μόνο ένα.







Κορυφαία Μουσικά Video:



1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2. Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

3. J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)

4. Maluma - Feliceslos 4 (Official Video)

5. Bruno Mars - That’s What I Like [Official Video]

6. Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

7. 05. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (ÁlbumFénix)

8. Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj& Ty Dolla $ign) (Official Music Video)

9. DJ Khaled - I'm the One ft. JustinBieber, Quavo, Chance the Rapper, LilWayne

10. Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox