Έρχεται το DarkFEST

To crew του The Pure Darkness επέστρεψε! Αυτή τη φορά όμως μαζί τους είναι και οι FEST boys! Το αγαπημένο μας crew πήγε στη Νότια Αφρική για το πρώτο DarkFEST που έχει γίνει ποτέ!Εκτός από το filming οι riders θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν στο: Best Trick, Best Line, Best Whip - Presented by Spank Industries,Dark King.Η λίστα με τους riders:Sam Reynolds,Matt MacduffDanny PaceAndreu LacondeguyCam ZinkGraham AgassizKyle JamesonNico VinkKurt SorgeClemens KaudelaDylan StoneAdolf SilvaEthan Nell