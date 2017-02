O Richie Rude αγρίεψε

Ένα μόλις λεπτό αρκεί για να μας φτιάξει τη μέρα ο enduro αναβάτης της Yeti, Richie Rude.Το βίντεο γυρίστηκε στο μονοπάτι με το όνομα the angry midget στον Καναδά για λογαριασμό της One Up η οποία αποτελεί και χορηγό του αναβάτη.Αν και αυτό το βίντεο δεν σας κάνει να θέλετε να παρατήσετε ότι κάνετε και να ανεβείτε στο ποδήλατο σας, αλλάξτε χόμπι.