Το μέγεθος δεν μετράει YT Jeffsy 27

Η YT μόλις έδωσε σε κυκλοφορία το νέο μοντέλο του στόλου της με την κωδική ονομασία Jeffsy 27.Μην σας ξεγελάει το όνομα καθώς δεν πρόκειται για μια απλή μετατροπή το 29 ιντσών μοντέλου της σε 27.5, αλλά για έναν επανασχεδιασμένο σκελετό με μεγαλύτερη διαδρομή 150 και 160 mm, boost πίσω άξονα, και 66 μοίρες κούτελο.Αν τα συνδυάσεις όλα αυτά με το γεγονός ότι η τιμή τους είναι γύρω στα 3000 με 4000 ευρώ μικρότερη σε σχέση με αντίστοιχα ποδήλατα άλλων εταιριών, τότε έχουμε άλλο ένα best seller από την YT.Σίγουρα δεν είμαστε υπέρ του direct sales μοντέλου όπου ο πελάτης αγοράζει το ποδήλατό του απευθείας από το site της εκάστοτε εταιρίας, σκοτώνοντας με αυτόν τον τρόπο την τοπική αγορά, αλλά θα πρέπει και οι υπόλοιπες φίρμες να ξεκαβαλήσουν το καλάμι και να μην ζητάνε δεκαχίλιαρα για made in China ποδήλατα.By the way το liquid metal χρωματάκι είναι μούρλια.