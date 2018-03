Τσέκαρε τον Steel Lafferty να κάνει wakeboard ανάμεσα στα βράχια της Χιλής

Επτά φυσικές πισίνες, επτά άλματα, μία πτώση από 7 μέτρα και μία δοκιμασία: ο Steel Lafferty εξερευνά το Εθνικό Πάρκο Radal Siete Tazas.Με το mindset του "να είσαι ο πρώτος που φτάνει το άπιαστο" ο Αμερικάνος wakeboarder Steel Laffery πήγε στα βάθη του Εθνικού Πάρκου Radal Siete Tazas, στη Χιλή, για τη νέα του περιπέτεια.Έχοντας τη δίψα να φτάσει σε νέα επίπεδα αυτό το άθλημα, ο 25χρονος κάνει γενικά ό,τι δεν τολμάει κανείς άλλος. Ήταν ο πρώτος wakeboarder ο οποίος κατάφερε να βγάλει ένα wake-to-wake 1080 και ένα toeside backside 900 από ένα double up, και τώρα στην νέα του αποστολή κάνει drop από ένα καταρράκτη επτά μέτρων στα βάθη ενός δάσους της Χιλής.Δες παρακάτω πώς ο Lafferty έγραψε ξανά τους κανόνες του εφικτού στο wakeboard:The Seven Cups – Εθνικό Πάρκο Radal Siete Tazas, ΧιλήTo Siete Tazas (Seven Cups) δημιουργήθηκε από το λιώσιμο των πάγων στα κοντινά βουνά και αποτελείται από επτά φυσικές πισίνες οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με καταρράκτες στο κέντρο του δάσους του Εθνικού Πάρκου Radal Siete Tazas.Ο στενός χώρος και οι βραχώδεις επιφάνειες σήμαιναν ότι η ακρίβεια ήταν εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για τον Lafferty, αν προσθέσουμε και στην εξίσωση τους καταρράκτες επτά και οχτώ μέτρων. Τα παγωμένα νερά με θερμοκρασίες οχτώ βαθμών Κελσίου και η απομακρυσμένη περιοχή ανάγκασαν τον Lafferty να αντέξει τρεις ημέρες χωρίς τις βασικές ανέσεις αλλά και σήμα στο κινητό.