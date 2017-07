Έξι τρόποι να ενισχύσετε το κολλαγόνο στον οργανισμό σας

Το κολλαγόνο είναι μια σημαντική πρωτεΐνη την οποία αξιοποιεί ο οργανισμός μας κυρίως για να διατηρήσει το δέρμα νεανικό και υγιές.



Το κολλαγόνο βρίσκεται σε ποικίλους ιστούς του σώματος, όπως οι μύες, τα οστά, οι τένοντες, τα αιμοφόρα αγγεία και το πεπτικό, ωστόσο όταν μιλάμε για τη σημασία του κολλαγόνου συνήθως αναφερόμαστε στην όψη της επιδερμίδας. Όσο μεγαλώνουμε, παράγεται όλο και λιγότερο κολλαγόνο, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ρυτίδες αλλά και να αυξάνεται η δυσκαμψία στις αρθρώσεις.



Υπάρχουν τρόποι να ενισχύσουμε τα αποθέματα κολλαγόνου με φυσικούς και μη επεμβατικούς τρόπους.



Δείτε παρακάτω μερικούς από αυτούς!



1. Υαλουρονικό οξύ



Το υαλουρονικό οξύ συμβάλλει στην παραγωγή του κολλαγόνου. Βρίσκεται σε τροφές πλούσιες σε αμινοξέα, δηλαδή πρωτεϊνούχες, όπως τα όσπρια, η σόγια και τα ριζώδη λαχανικά (π.χ. καρότο, γογγύλι, ραπανάκι, γλυκοπατάτα). Η προσθήκη υαλουρονικού οξέος στη διατροφή είναι ένας εύκολος και οικονομικός τρόπος ενίσχυσης του κολλαγόνου στον οργανισμό. Το υαλουρονικό οξύ είναι επίσης διαθέσιμο σε μορφή συμπληρώματος.



2. Βιταμίνη C



Η βιταμίνη C είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής βιταμίνη που βρίσκεται σε πληθώρα φρούτων και λαχανικών, όπως τα εσπεριδοειδή, η ντομάτα, το μπρόκολο και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να συνθέσει από μόνος του τη βιταμίνη C, επομένως πρέπει να την λαμβάνουμε μέσω της διατροφής μας. Η βιταμίνη C προωθεί την παραγωγή κολλαγόνου και παράλληλα δρα προστατευτικά για το δέρμα.



3. Αλόη



Η αλόη είναι το «φάρμακο» της φύσης για κάθε λογής δερματικό πρόβλημα, από μια αλλεργική αντίδραση μέχρι ένα σοβαρό έγκαυμα, όμως η ευεργετική της δράση δεν περιορίζεται στην τοπική εφαρμογή της στην επιδερμίδα. Η πλούσια σε στερόλες αλόη σε πόσιμη μορφή ή σε μορφή συμπληρώματος συμβάλλει στην υγεία του δέρματος από μέσα προς τα έξω, καθώς ενισχύει (έως και διπλασιάζει) την παραγωγή υαλουρονικού οξέος και κολλαγόνου.



4. Τζίνσενγκ



Η θαυματουργή ρίζα χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην εναλλακτική ιατρική. Έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να ενισχύσει τα επίπεδα κολλαγόνου στο αίμα και παράλληλα έχει αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση που δρα προστατευτικά για το δέρμα. Το τζίνσενγκ είναι διαθέσιμο σε πολλές μορφές, όπως αφεψήματα και συμπληρώματα.



5. Αντιοξειδωτικά



Αντιοξειδωτικά ονομάζονται οι ουσίες που προστατεύουν τον οργανισμό από τις ελεύθερες ρίζες, τα μόρια που προκαλούν βλάβες στα κύτταρα. Δεν βοηθούν όλα τα αντιοξειδωτικά να ενισχυθεί η παραγωγή κολλαγόνου, ωστόσο βοηθούν το υπάρχον κολλαγόνο να κάνει όσο το δυνατόν πιο σωστά τη... δουλειά του. Υπάρχουν πολλοί τύποι αντιοξειδωτικών ουσιών και βρίσκονται σε αφθονία στη φύση και στις φυτικές τροφές. Αξιοσημείωτη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά έχουν το πράσινο τσάι, τα μούρα (βατόμουρα, μύρτιλα, φράουλες κ.ά.), το εκχύλισμα γλυκόριζας, το ρόδι, η κανέλα και ο βασιλικός.



6. Ρετινόλη



Η ρετινόλη (βιταμίνη Α1) έχει επίσης αντιοξειδωτική δράση και λειτουργεί επικουρικά για την ενίσχυση των επιπέδων κολλαγόνου του δέρματος. Επίσης, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κολλαγόνου, καθώς μπλοκάρει συγκεκριμένα ένζυμα που το καταστρέφουν.



