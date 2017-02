Έρευνα: Όποιος είναι δίγλωσσος διαθέτει ένα ισχυρό όπλο κατά του Αλτσχάιμερ

Έρευνα του επιστημονικού ινστιτούτου Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου αποδεικνύει πως το να είναι κανείς δίγλωσσος βοηθά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου του Αλτσχάιμερ, πως οι δίγλωσσοι διαθέτουν δηλαδή ένα σημαντικό όπλο το οποίο περιορίζει και επιβραδύνει τις συνέπειες της νόσου. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences.



Η έρευνα απέδειξε ότι ο εγκέφαλος των δίγλωσσων καταφέρνει να διατηρήσει μεγαλύτερη λειτουργικότητα σε ό,τι αφορά την γνωστική και εκτελεστική δραστηριότητα, επιβραδύνοντας ακόμη και κατά πέντε χρόνια- σε κάποιες περιπτώσεις- την εμφάνιση της νόσου και λειτουργώντας σαν ασπίδα, με πιο περιορισμένη απώλεια μνήμης, σε όποιον έχει ήδη νοσήσει.



H έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 'Ανω Αδίγη, την περιοχή της βορειοανατολικής Ιταλίας στην οποία ζει ισχυρή γερμανόφωνη μειονότητα και οι περισσότεροι κάτοικοι μιλούν τόσο ιταλικά όσο και γερμανικά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αποδεικνύεται πλέον ότι οι δίγλωσσοι διαθέτουν πραγματικό «γνωστικό απόθεμα», το οποίο περιορίζει τις συνέπειες και την επιδείνωση της ασθένειας.



Βάσει ειδικού ερωτηματολογίου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι θετικές αυτές συνέπειες εξαρτώνται και από το κατά πόσο ο κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί όντως στην καθημερινή του ζωή και τις δυο γλώσσες.



«Όσο μεγαλύτερη χρήση γίνεται, τόσο πιο σημαντικές είναι οι ευεργετικές συνέπειες, σε εγκεφαλικό επίπεδο», τόνισε η Ντανιέλα Περάνι, υπεύθυνη της έρευνας, μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica.