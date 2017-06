H εταιρεία Gilead έκλεισε συμφωνία με τον ΕΟΠΥΥ για τα φάρμακα αντιμετώπισης της Ηπατίτιδας C

Η βιοφαρμακευτική εταιρεία Gilead Sciences χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας με τον ΕΟΠΥΥ, αναφορικά με τα φάρμακα για την αντιμετώπιση της χρόνιας ιογενούς Ηπατίτιδας C.



Η εταιρεία μας συνέβαλε αποφασιστικά στο διάλογο με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ με σκοπό τη διεύρυνση της πρόσβασης των ασθενών στις νέες θεραπείες, λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας.



Η συμφωνία αυτή, ήταν δυνατή μόνο με τη δέσμευση όλων των εταίρων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που συμμετείχαν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, δημιουργώντας έτσι ένα κοινό όραμα για τη θεραπεία όλων των Ελλήνων ασθενών που ζουν με χρόνια ηπατίτιδα C.



Η Gilead Sciences παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της να προσφέρει ίαση σε όλους τους ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον ιό της Ηπατίτιδας C, υποστηρίζοντας το στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εκρίζωση της νόσου ως το 2030.



Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει τόσο με τα νεότερα αντιϊκά φάρμακά της που επιτυγχάνουν ίαση σε υψηλά ποσοστά στη συντριπτική πλειονότητα των ασθενών ανεξαρτήτως γονοτύπου του ιού και σταδίου της νόσου, όσο και με τις άοκνες προσπάθειες για συμβολή στην ανεμπόδιστη πρόσβαση των ασθενών σε αυτά.



Η Ηπατίτιδα C είναι μια ιάσιμη νόσος. Παρά τον ασυμπτωματικό της χαρακτήρα στους περισσότερους ασθενείς, δύναται να οδηγήσει σε σοβαρές απώτερες επιπλοκές (ηπατική κίρρωση, ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα). Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι περίπου 135.000 άνθρωποι ζουν με ενεργή χρόνια Ηπατίτιδα C, εκ των οποίων περί το 20% έχουν διαγνωσθεί. Εξ αυτών, περίπου οι μισοί έχουν λάβει θεραπεία για τη νόσο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 75-85% των νέων λοιμώξεων θα εξελιχθεί σε χρόνιες λοιμώξεις ενώ ένα σημαντικό ποσοστό αυτών θα οδηγήσει σε σοβαρή ηπατική νόσο.



