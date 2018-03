ΥΓΕΙΑ: Το μοναδικό Κέντρο Αριστείας στον Τομέα της Χειρουργικής των παθήσεων του Παχέος Εντέρου, Ορθού και Πρωκτού

Το πρώτο και μοναδικό Κέντρο Αριστείας στον Τομέα της Χειρουργικής των παθήσεων του Παχέος Εντέρου, Ορθού και Πρωκτού στην Ελλάδα αποτελεί η ΣΤ΄ Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

Η Κλινική τελεί υπό τη διεύθυνση του κ. Κωνσταντίνου Μαυραντώνη, γενικού χειρουργού, ο οποίος έλαβε αντίστοιχα τον τίτλο του “Master Surgeon” στον Τομέα αυτό.



Η πιστοποίηση Center of Excellence in Colorectal Surgery (COECS) χορηγείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Surgical Review Corporation (SRC - http://www.surgicalreview.org) που εδρεύει στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Οργανισμός αυτός μέσω επιτόπιας αυτοψίας από εμπειρογνώμονες επιθεωρητές διεθνούς εμπειρίας επιβεβαίωσε τεκμηριωμένα, πληθώρα παραμέτρων και απαιτήσεων του προτύπου, όπως την εμπειρία της χειρουργικής ομάδας και την εφαρμογή αναγνωρισμένων κλινικών χειρουργικών πρωτοκόλλων και μετεγχειρητικής παρακολούθησης, την ασφάλεια με την οποία διενεργούνται οι επεμβάσεις, τα χαμηλά ποσοστά δυνητικών επιπλοκών, την αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών και, σε ό, τι αφορά στις κακοήθεις παθήσεις εντέρου και ορθού, τα ποσοστά των ασθενών που παρέμειναν ελεύθεροι νόσου μετά την επέμβαση.



Παράλληλα, εξετάστηκαν σχολαστικά τα προσόντα και η εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, οι υποδομές και το συνολικό πρόγραμμα που εφαρμόζει το ΥΓΕΙΑ για την ποιότητα και την ασφάλεια των ασθενών, το οποίο άλλωστε έχει ήδη λάβει τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης (Gold Seal of Approval®) για τη Διαπίστευση Νοσοκομείων από τον οργανισμό Joint Commission International.



Σε δηλώσεις του ο Διευθυντής της ΣΤ’ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. Κωνσταντίνος Μαυραντώνης τονίζει «Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων ενός χειρουργού μεταφράζεται, ουσιαστικά, σε ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για τον ασθενή. Έχει αποδειχθεί από εκτενείς μελέτες, ότι τα καλύτερα χειρουργικά αποτελέσματα προκύπτουν όταν οι συγκεκριμένες επεμβάσεις διενεργούνται από εξειδικευμένους στον τομέα χειρουργούς που τις κάνουν πολύ συχνά και όταν γίνονται σε οργανωμένα νοσοκομεία με σωστές υποδομές. Η δημιουργία Κέντρων Αριστείας, στην χειρουργική τουλάχιστον, συμβάλλει στην καλύτερη φροντίδα των ασθενών μας, οι οποίοι μπορούν πλέον και πρέπει να επιλέγουν τον ιατρό τους βάσει της εξειδίκευσής του και των αποτελεσμάτων του».