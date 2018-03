Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ: Εκστρατεία ενημέρωσης για την κρυοσυντήρηση ωαρίων

Mε σύνθημα «Η κρυοσυντήρηση ωαρίων δεν είναι ανάγκη, είναι επιλογή» και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, πραγματοποιήθηκε εκστρατεία ενημέρωσης για την κρυοσυντήρηση ωαρίων με τη συμμετοχή ιατρών από τη Μονάδα Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ στο Golden Hall.



Oι γυναίκες που επισκέφτηκαν το Golden Hall είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για όλες τις σύγχρονες τεχνικές κρυοσυντήρησης ωαρίων. Την εκστρατεία τίμησε με την παρουσία του, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης ο οποίος αναφέρθηκε στα οφέλη που έχει κάθε νέα γυναίκα που προχωρά σε κρυοσυντήρηση ωαρίων σε νεαρή ηλικία, για να χρησιμοποιήσει τα ωάριά της και να γίνει μητέρα, όταν εκείνη το επιθυμεί.



Σε δηλώσεις του ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ, μαιευτήρας γυναικολόγος κ. Γιάννης Χριστόπουλος τόνισε «Η επιστήμη πλέον ανταποκρίνεται στις προκλήσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες των νέων γυναικών, που επιδιώκουν την επαγγελματική τους εξέλιξη χωρίς να θυσιάσουν το όνειρο της μητρότητας, ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η εξέλιξη της τεχνολογίας στο χώρο της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, οδηγεί σε ποσοστά επιβίωσης των ωαρίων πάνω από 90-95% μετά από απόψυξη.



Επομένως, σήμερα μιλάμε για ποσοστά εγκυμοσύνης πάνω από 50% μετά από γονιμοποίηση αποψυγμένων ωαρίων. Η διατήρηση γονιμότητας μέσω της κρυοσυντήρησης ωαρίων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση, επιτρέποντας σε χιλιάδες γυναίκες σε όλο τον κόσμο να γίνουν μητέρες, όταν αυτές το επιθυμούν».



Η Μονάδα Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ, μία από τις πλέον εξειδικευμένες Μονάδες της Ελλάδας και της Ευρώπης, στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό, και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και κορυφαίους εμβρυολόγους, διατροφολόγους και επιστήμονες ψυχικής υγείας, με πολυετή πείρα. Διαθέτει μοντέρνες εγκαταστάσεις και άνετους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, καθώς και ένα υπερσύγχρονο εμβρυολογικό εργαστήριο, εξοπλισμένο με την πιο σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.



Οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν:



 Διερεύνηση υπογονιμότητας

 Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

 Ενδομήτρια Σπερματέγχυση (IUI)

 Δωρεά Ωαρίων

 Δωρεά Σπέρματος

 Παρένθετη Μητρότητα

 Διατήρηση γονιμότητας



Προσφέρει επίσης θεραπείες όπως:

 Φυσικός κύκλος

 Mild stimulation (mini IVF)

 Mικρογονιμοποίηση (ICSI, IMSI)

 Κλασσική IVF

 Κρυοσυντήρηση ωαρίων, εμβρύων μέσω υαλοποίησης

 Κρυοσυντήρηση σπέρματος

 Laser Assisted hatching

 Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (PGD)

 Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος (PGS)